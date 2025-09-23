Технологичният сектор реагира остро на новата визова политика на Тръмп

Новите такси за визите за чуждестранни работници в САЩ, определени от американския президент Доналд Тръмп, предизвикаха широки критики от страна на технологични мениджъри, предприемачи и инвеститори в социалните медии, с няколко изключения. Мнозина възприеха новите такси като сериозен удар за технологичния сектор, който дари милиони за кампанията на Тръмп за преизбиране, пише Ройтерс.

Технологични мениджъри и инвеститори заявиха, че новите такси може да увеличат разходите на компаниите с милиони долари и да навредят непропорционално на стартъпите, които не могат да си позволят визите като част от стратегията си.

В поредица от объркващи съобщения, започнали късно в петък, Тръмп и други представители на Белия дом заявиха, че ще таксуват компаниите с по 100 хил. долара за временни работни визи H1-B, използвани от много големи технологични дружества, включително Amazon.com, Microsoft и Meta Platforms.

Мнозина разкритикуваха мярката и хаотичното ѝ въвеждане, което накара Белия дом да поясни, че високите такси ще се начисляват само веднъж, а не ежегодно, и че няма да се прилагат за настоящите притежатели, включително за тези, които по време на обявяването са били в чужбина.

Meta, Microsoft и Amazon не са отговорили веднага на исканията за коментар.

Повечето мениджъри на технологичните гиганти, много от които изградиха близки отношения с Белия дом на Тръмп, откакто той се върна на поста, не са коментирали публично предложението, което може да промени драстично системата им за привличане на таланти от страни като Индия и Китай. Други обаче се включиха в дискусията.

„Предимството на Америка винаги е било, че привличаме умни, амбициозни хора отвсякъде“, коментира Естер Кроуфорд, бивш мениджър в Twitter и инвеститор, която сега работи като директор по управление на продукти в Meta, според профила ѝ в LinkedIn.

„Висококвалифицираните имигранти не ни отнемат нищо, а градят заедно с нас. Някои от най-добрите ми колеги в кариерата ми са били притежатели на виза H-1B, преследващи американската си мечта.“

Администрацията на Тръмп предприе редица мерки за ограничаване на имиграцията, включително засилена гранична охрана и полицейски операции, насочени предимно към нискоквалифицирани работници, много от които са мигранти без документи.

Наскоро Агенцията за имиграция и митнически контрол на САЩ нахлу в завод за батерии в Джорджия, собственост на южнокорейската Hyundai Motor. Това разгневи властите в Сеул, които повдигнаха въпроси относно отношенията със Съединените щати.

Икономисти от Berenberg предупреждават, че предложеното увеличение на таксите за визи може да натовари допълнително американския пазар на труда, който вече е отслабен от продължаващите ефекти от търговската политика на Тръмп. Макар изкуственият интелект да може да помогне за облекчаване на част от недостига на персонал, анализаторите предупреждават, че нарастващите разходи може да окажат натиск върху компаниите и в крайна сметка да засегнат техните клиенти.

„Правейки привличането на чуждестранни таланти много скъпо за компаниите и принуждавайки някои международни студенти да напуснат страната след дипломирането си, изтичането на мозъци ще се отрази тежко на производителността“, пишат те.

Хаос по летищата

Късното съобщение в петък предизвика хаос сред пътниците, някои от които слязоха от самолетите, вместо да заминат в чужбина, а други се втурнаха към домовете си по съвет на компаниите им, преди Белият дом да изясни заповедта.

„Сърцето ми е с всички семейства и хора, които се тревожат за бъдещето си след внезапното и хаотично обявяване на промените във визите H-1B“, каза Андрю Нг, основател на DeepLearningAI, в публикация в LinkedIn. „Америка трябва да работи за привличането на повече квалифицирани кадри, а не да създава несигурност, която ги отблъсква.“

Промяната срещна известна подкрепа от страна на висши мениджъри, включително заместник-председателя на IBM Гари Коен, който беше шеф на Националния икономически съвет на Белия дом по време на първото управление на Тръмп. Той заяви пред CBS News, че новите такси са „добра идея“, която ще помогне за привличането на служители с ценни умения.

Председателят на Netflix Рийд Хейстингс сподели подобно мнение в публикация в социалната X, като заяви, че по-високите разходи ще означават, че визите ще се използват само за „много висококвалифицирани работни места“ и ще осигурят по-голяма сигурност за тези, които ги притежават.

Но Дейвид Сейдман, ръководител на отдела за сигурност на платформата във финтех компанията Plaid, прогнозира в LinkedIn, че „поне една“ от големите технологични компании ще спре да наема служители за тези работни места в САЩ и ще разшири присъствието си в Индия или Канада.