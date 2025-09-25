Силната позиция на Google в AI може да ѝ помогне да изпревари други гиганти по стойност

Alphabet изостава по размер от няколко други технологични компании с мегакапитализация, но компанията майка на Google може да успее да ги изпревари, предвид силната си позиция в областта на изкуствения интелект (AI) и други ключови сектори, според MoffettNathanson.

„Комбинацията от пазарно лидерство, диверсификация и мащаб позиционира Alphabet не само като победител в ерата на генеративния изкуствен интелект, но и като компания, която с право трябва да бъде разглеждана за титлата най-високо оценена компания в света“, пише анализаторът Майкъл Нейтънсън.

Той повиши целевата си цена за акциите от 230 до 295 долара и потвърди рейтинга за покупка, като изтъкна „ясно лидерство в мултимодалното търсене“, наред с други неща.

Цената на акциите на Alphabet се повиши с повече от 70% от априлското си дъно насам. Днес са с 0,9% надолу преди началото на борсовата сесия. От началото на годината стойността на книжата нарасна с повече от 30%, почти два пъти повече от покачването на индекса Nasdaq 100, който нарасна със 17 на сто.

Пазарната капитализация на компанията е малко под 3 трлн. долара, което я поставя на четвърто място в списъка с най-големите компании в света. Nvidia води с 4,3 трлн. долара капитализация, следвана от Microsoft с 3,79 трлн. долара и Apple с 3,74 трлн. долара.

Инвеститорите са все по-уверени в способността на Alphabet да се справи с конкуренцията от играчи като OpenAI. По-рано този месец ключово антимонополно решение премахна дългогодишни пречки пред компанията. Съдия от окръжен съд на САЩ ѝ позволи да избегне най-строгите наказателни мерки, поискани от регулаторите, включително продажбата на браузъра Chrome. Междувременно приходите на гиганта за второто тримесечие показаха, че търсенето на продукти с изкуствен интелект дава тласък на продажбите.