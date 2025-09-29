Electronic Arts слиза от борсата след сделка за 55 млрд. долара с частни инвеститори

Electronics Arts ще бъде купена от група частни инвеститори в сделка, която оценява компанията на 55 млрд. долара. Това е най-голямото подобно изкупуване и сваляне от борсата в историята, пише Bloomberg.

Консорциумът, който включва Silver Lake Management, Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия и Affinity Partners на Джаред Къшнър, ще плати 210 долара на акция в брой за компанията, сочи официално изявление. Това представлява 25% премия спрямо цената, на която се търгуваха акциите преди в петък да изтече информация за преговорите.

Electronic Arts, разработчик на EA Sports FC и The Sims, се продава на фона на бавния растеж на сектора за видео игри, достигнал 178 млрд. долара, след като продажбите скочиха значително по време на блокадите през пандемията.

Компанията, която направи редица съкращения, търси нови области на растеж, за да вдъхнови играчи, които се насочиха към безплатни франчайзи, актуализирани непрекъснато, вместо да харчат за нови заглавия, струващи по около 80 долара.

Трансакцията, която включва 20 млрд. долара дългово финансиране от JPMorgan Chase & Co., показва апетита на Wall Street за революционни сливания при благоприятната за сделки администрация на Тръмп, въпреки опасенията от рецесия и геополитическите проблеми, които влияят на икономиката като цяло.

Основана през 1982 г., Electronic Arts е един от най-големите независими издатели на видео игри след вълната от консолидация в индустрията през последните няколко години. Activision Blizzard, която стои зад популярното заглавие Call of Duty, беше придобита от Microsoft преди две години.

Сумата от 55 млрд. долара надхвърля тази от 45 млрд. долара за придобиването на енергийната компания TXU през 2007 г., което до този момент беше най-голямото подобно изкупуване в историята. Сега трансакцията за EA е най-голямата сделка за сливания и придобивания за 2025 г.

Свалянето на компанията от борсата ще премахне разсейването от тримесечните финансови резултати и постоянните изисквания на инвеститорите. Силата на EA в спортните заглавия личи в това, че тя разполага с четири от десетте най-продавани игри в индустрията за миналата година, сочат данни на компанията за пазарни проучвания Circana.

Анализаторите очакват бизнесът да бъде подкрепен и от предстоящата Battlefield 6, чието излизане е планирано за 10 октомври. Ранната еуфория около играта беше силна и помогна за повишаване стойността на акциите на EA с 15% тази година, преди да се появи новината за изкупуването.