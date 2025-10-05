Тайванската Foxconn отчете 11% ръст на продажбите в синхрон с прогнозите

Основният партньор на Nvidia Corp. в производството на сървъри – тайванската Hon Hai Precision Industry, известна в световен мащаб като Foxconn, отчете 11% ръст на тримесечните продажби, предаде Bloomberg. Резултатът се тълкува като сигнал за здравословно търсене на инфраструктура за изкуствен интелект (AI).

Приходите на компанията възлизат на 2,06 трилиона тайвански долара (67,8 млрд. долара) за тримесечието до септември, което е в съответствие с прогнозите на анализаторите, сочи изявление на компанията.

Резултатите на Hon Hai подкрепят залозите за устойчив бум в изграждането на AI инфраструктура след появата на ChatGPT. В световен мащаб се излива огромен капитал в различни доставчици, част от това почти безпрецедентно бързо развитие, от производители на чипове до компании като Hon Hai, които произвеждат сървъри за чиповете на Nvidia. Някои инвеститори отправиха предупреждения, че оценките са твърде високи и неустойчиви, докато AI услугите не станат наистина масова тенденция.

Hon Hai сглобява и устройствата на Apple, включително iPhone, и все още разчита на американската компания за значителна част от приходите си. Но тези продажби достигнаха плато и тайванската компания все повече залага на бума в областта на изкуствения интелект.

Hon Hai заяви, че очаква приходите от сървъри да се удвоят през тримесечието, завършващо през септември, докато бизнесът й с потребителска електроника е в застой. Тя е готова да спечели от ролята си в проекта Stargate AI на OpenAI. Миналия месец OpenAI обяви планове да инвестира около 400 млрд. долара в разработването на пет нови центъра за данни в САЩ в партньорство с Oracle и SoftBank Group.

Но сеизмичните геополитически промени представляват заплаха за бизнеса на Hon Hai. През май компанията намали прогнозата си за приходите за цялата година, позовавайки се на потенциалните последици от търговската война между САЩ и Китай. Тя вече диверсифицира производството си извън Китай в опит да компенсира щетите.

Президентът Доналд Тръмп обяви планове за въвеждане на 100% мито върху вноса на полупроводници, макар че обеща да освободи от него компаниите, които преместят производството си в САЩ.

С подкрепата на Apple и Nvidia, Hon Hai разширява капацитета си в САЩ. Компанията ще увеличи производството на AI сървъри в Уисконсин и Тексас, където вече има кампуси, заявиха нейни представители.