Как AMD се позиционира успешно в голямата AI битка?

Когато през 2014 г. Лиса Су пое поста главен изпълнителен директор на компанията за чипове Advanced Micro Devices (AMD), пазарната капитализация на компанията беше малко под 3 млрд. долара.

Днес тя е над 330 млрд. долара, което е повече от стократно увеличение и отразява колко умело AMD се е преориентирала от стратегия за производство предимно на графични карти за игри и процесори за персонални компютри към по-тясно фокусиране върху чиповете за центрове за данни, които захранват революцията в областта на изкуствения интелект, пише Wall Street Journal.

Цената на акциите на AMD се повиши с 24% в понеделник, след като компанията обяви партньорството си с OpenAI - разработчика на популярния потребителски модел с изкуствен интелект (AI) ChatGPT. Съгласно условията на сделката OpenAI ще закупи десетки хиляди чипове на AMD, за да захранва 6 гигавата изчислителен капацитет за задачи, които позволяват на моделите с изкуствен интелект да отговарят на потребителски заявки.

Сделката даде силен тласък на цената на акциите на AMD и на амбициите на компанията да се бори с конкурентния дизайнер на чипове Nvidia, който доминира в индустрията за AI полупроводници.

Сделката от понеделник уточнява, че на OpenAI ще бъдат издадени варанти за 160 млн. акции на AMD, на пределна цена от 1 цент на акция, след като OpenAI достигне определени цели за внедряване и след като цената на акциите на AMD се повиши.

Финалният транш книжа ще бъде предоставен само ако акциите на AMD достигнат цена от 600 долара за брой, което би оценило AMD на 1 трлн. долара.

Засега пазарната капитализация от 4,5 трлн. долара на Nvidia е почти 14 пъти по-голяма от тази на AMD, а повечето анализатори оценяват пазарния ѝ дял при графичните процесори (GPU), които захранват обучението и работата на AI, на повече от 75%.

Но освен от AMD, Nvidia е под натиск и от компании като Broadcom, която произвежда специални персонализирани чипове за клиенти като OpenAI, и дори от самите големи клиенти, някои от които са започнали да проектират свои собствени полупроводници.

Сделката с OpenAI може би донякъде е изместила баланса в полза на AMD. Начинът, по който AMD стигна до тази повратна точка, е комбинация от внимателно стратегическо планиране и това, че е била на правилното място в точния момент.

„През последните няколко години за нас беше важно да разберем натоварванията, които наистина биха задвижили развитието на изкуствения интелект, обученията и изводите от следващо поколение“, коментира Су в интервю. „Тази сделка е огромна експанзия на работата, която вършим.“

През по-голямата част от последното десетилетие основният конкурент на AMD беше Intel – изпадналият в криза дизайнер и производител на чипове, който наскоро получи големи инвестиции от Nvidia и правителството на САЩ. Благодарение на популярните дизайни на графичните чипове, използвани в игровите конзоли PlayStation и Xbox, и процесорите, използвани в потребителските персонални компютри, AMD постоянно заграбваше от пазарния дял на Intel в продължение на години.

(Продължава на следващата страница)