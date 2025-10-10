Klarna: Шокът от AI на трудовия пазар се задава, а фирмите не са готови за него

От технологичните фирми до преводачите, светът все още не се е изправил пред последиците от това, че изкуственият интелект (AI) унищожава редица работни места, според един от най-големите поддръжници на изкуствения интелект във финансите, пише Bloomberg.

„Имам чувството, че много от моите технологични приятели са малко ненаясно по тази тема. Мисля, че предстои огромна промяна в работата, основана на знания. И това не е само в банковото дело, а и в обществото като цяло“, посочва главният изпълнителен директор на Klarna Group Себастиан Семятковски в интервю за Bloomberg Television.

„Обществото ще трябва да измисли какво ще правим, защото да, ще бъдат създадени нови работни места, но в краткосрочен план това не помага на преводача от Брюксел. Той няма да стане инфлуенсър в YouTube утре“, добавя той.

Klarna, най-известна с продукта си „купи сега, плати по-късно“, е инвестирала сериозно в изкуствен интелект, а през 2023 г. Семятковски заяви, че иска да бъде „любимото опитно зайче“ на OpenAI. Този ентусиазъм отчасти се дължи на нуждата на Klarna да намали разходите след края на бума на финтех индустрията.

Въпреки че този подход позволи на Klarna да спре наемането на персонал за повече от година и да намали броя на служителите си от 7400 на около 3000, като същевременно увеличи заплащането, фирмата оттогава установи, че инструментите имат някои ограничения. По-рано тази година тя нае повече персонал за обслужване на клиенти, за да гарантира, че потребителите винаги могат да говорят с човек, а Семятковски каза, че в момента Klarna не използва много изкуствен интелект при вземането на решения за някои неща.

Но шведският главен изпълнителен директор все още вярва, че изкуственият интелект може да се справи също толкова или дори по-добре с работата, що се касае до проблемите на клиентите. „Можете да изградите много доверие, като накарате изкуствен интелект да изпълнява специфични видове задачи поради последователността и качеството“, изтъква той.

Броят на клиентите на Klarna, която се листна на борсата в Ню Йорк през септември, нарасна до над 114 млн. - повече от много традиционни банки. „Очевидно тези клиенти не е задължително да банкират изцяло с нас все още, но това трябва да е стремежът“, казва Семятковски. Тази година фирмата получи лиценз за електронни пари във Великобритания, което ѝ позволи да предлага повече финансови услуги и да се конкурира с компании като Revolut.

Главният изпълнителен директор смята бума на изкуствения интелект за края на това, което той нарича „свръхпечалби“ както в банковата, така и в софтуерната индустрия, тъй като утвърдените играчи биват изпреварени от по-бързо развиващи се конкуренти.