Силното представяне на AI сектора се вижда във все повече отчети, успокоявайки опасенията за балон

По-добрите прогнози за финансовите резултати на компаниите за изкуствен интелект (AI) успокояват опасенията, че воденото от технологията глобално борсово рали е на територията на балон, след като достигна рекордни нива, пише Bloomberg.

SK Hynix и Advantest отчетоха по-силни резултати в сряда, увеличавайки поредицата от данни, които показват, че търсенето нараства успоредно с оценките на компаниите. Акциите на Nvidia увеличиха ценовия си ръст до над 8,5% в Азия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще разговаря с китайския си колега Си Дзинпин за чипа Blackwell на компанията.

Синхронизираната сила – обхващаща дизайнерите на чипове, доставчиците на памет и производителите на тестово оборудване – подсказва, че търговията с акции на компании за изкуствен интелект се развива от спекулативен скок на няколко книжа в траен цикъл на печалба в индустрията. За инвеститорите по света това означава, че ралито, подкрепено от AI, може да е по-тясно, но ще продължи да подкрепя световните пазари на акции.

Борсовият скок на Nvidia в Азия след коментарите на Тръмп. Графика: Bloomberg

„Има положителни новини навсякъде“, коментира Вей-Сърн Лин, управляващ партньор в Union Bancaire Privee. „Има малка вероятност срещата между Тръмп и Си да доведе до това Nvidia да може да продава по-мощни AI чипове в Китай“.

Сега фокусът се насочва към американските технологични гиганти – петте компании, които отговарят за около четвърт от стойността на индекса S&P 500 – чиито резултати тази седмица ще разкрият дали бумът на капиталовите разходи за изкуствен интелект води до още по-висока възвръщаемост.

Междувременно Южна Корея и Тайван, еталоните на азиатската AI търговия, отново отчитат подобрения в резултатите след затишие в средата на годината.

Индексът на Bloomberg за акциите на компаниите за полупроводници в Азиатско-Тихоокеанския регион се е повишил с над 17% този месец, което се очаква да е най-големият му месечен ръст от ноември 2022 г. Стойността на индекса е 19,2 пъти над прогнозата за едногодишната печалба спрямо 22,7 пъти за глобалния индекс.

И все пак не всички са убедени в положителните развития. Милиардерът Рей Далио, който е основател на Bridgewater Associates, наскоро предупреди, че спекулациите около AI носят белезите на балон.

„Разговорите за балона около изкуствения интелект са монета с две страни“, със стабилни печалби от играчи като Nvidia, от една страна, и нестабилни оценки и кръгово финансиране, от друга страна, коментира Чару Чанана, главен инвестиционен стратег в Saxo Markets.

„Това, което е необходимо сега, е всички тези огромни капиталови разходи да се превърнат в реално навлизане на технологията и монетизация, за да се даде повече опора в основата, а растежът на AI да се основава на фундаменти“, допълва тя.