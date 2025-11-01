Кои са печелившите и губещите от бума на разходите за AI за последното тримесечие?

Технологичните гиганти преминаха през сезона на отчетите и отправиха съвсем ясно послание към Wall Street – инвестициите в изкуствен интелект (AI) само ще се увеличават, пише CNBC.

Alphabet, Meta, Microsoft и Amazon повишиха прогнозите за капиталовите си разходи и сега колективно очакват сумата да достигне над 380 млрд. долара тази година.

Прогнозата на Microsoft беше за фискалната 2026 г., която приключва през юни.

Компаниите се надпреварват да изградят инфраструктура за това, което според тях е практически неограничено търсене на услуги, свързани с изкуствен интелект.

Междувременно все по-голям брой скептици изразяват опасения, че тези исторически нива на разходите подхранват балон, и се питат дали има достатъчно енергия и ресурси, за да се превърнат някога големите обещания за потенциала на AI в реалност.

Колкото и големи да бяха прогнозите за разходите тази седмица, те изглеждат посредствени в сравнение с OpenAI, която наскоро обяви инфраструктурни сделки на стойност около 1 трлн. долара с партньори, включително Nvidia, Oracle и Broadcom.

Реакциите на инвеститорите към отчетите на технологичните гиганти бяха смесени.

Цената на акциите на Amazon се повиши, след като компанията надмина очакванията за приходите и печалбата и каза, че тази година капиталовите ѝ разходи ще са 125 млрд. долара. За сравнение предишната прогноза на компанията беше за 118 млрд. долара.

„Ще продължим да правим значителни инвестиции, особено в изкуствен интелект“, коментира главният финансов директор Брайън Олсавски, добавяйки, че сумата ще нарасне през 2026 г. „Вярваме, че това е огромна възможност с потенциал за силна възвръщаемост на инвестирания капитал в дългосрочен план“.

Инвеститорите приветстваха и Alphabet, която отчете по-висока печалба от прогнозираното и повиши очакванията си за капиталовите си разходи за тази година до между 91 млрд. и 93 млрд. долара. Предишният диапазон беше между 75 млрд. и 85 млрд. долара. Цената на акциите на гиганта нарасна с 2,5% в четвъртък.

Но стойността на книжата на Microsoft отстъпи с близо 3%, въпреки че резултатите на софтуерната компания надминаха прогнозите.

При представянето на отчета главният финансов директор Ейми Худ каза, че растежът на капиталовите разходи ще се ускори през фискалната 2026 г., която започна през юли, след като преди това компанията заяви, че растежът ще се забави. Капиталовите разходи скочиха с 45% до 64,55 млрд. долара през миналата фискална година, което предполага минимум 94 млрд. долара за 2026 г. Тази цифра е значително по-висока, когато се включат лизинговите договори.

Цената на акциите на Meta пострада най-силно, като се срина с 11% в четвъртък, записвайки най-големия си спад от три години насам. Компанията стесни прогнозата си за капиталови разходи между 70 млрд. и 72 млрд. долара, при предишен диапазон от 66 млрд. до 72 млрд. долара.

„Неизвестна възможност за генериране на приходи“

За разлика от Amazon, Microsoft и Google, Meta не предлага облачни услуги и няма ясна история на приходите, свързана с нейните AI инвестиции.

Meta твърди, че печели от изкуствен интелект в други области – подобрена производителност на основния ѝ бизнес с дигитална реклама, благодарение на по-доброто таргетиране.

Въпреки това анализаторите от Oppenheimer понижиха рейтинга на акциите от препоръка за покупка към препоръка за задържане, позовавайки се на „неизвестна възможност за генериране на приходи“ от това, което компанията нарича суперинтелект. По думите им инвеститорите ще са притеснени от „агресивния растеж на приходите, компенсиран от високите разходи“.

За сметка на това Google има „предсказуеми резултати“, пишат анализаторите.

През юни главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг обяви създаването на звеното Superintelligence Labs на компанията и заяви, че то ще бъде ръководено от някои от скъпоструващие високопоставени служители на компанията, включително бившия изпълнителен директор на Scale AI Александър Уан и бившия главен изпълнителен директор на GitHub Нат Фрийдман.

В лабораторията ще работят различните екипи на компанията, занимаващи се с фундаментални модели, написа по това време Зукърбърг в бележка.

„Оптимист съм, че този нов приток на кадри и паралелният подход към разработването на модели ще ни подготвят да изпълним обещанието за личен суперинтелект за всички“, написа той.

Но анализаторите от Oppenheimer твърдят, че подходът повтаря този с разходите на компанията за метавселената през 2021 и 2022 г., когато Зукърбърг обявяваше тази платформа за бъдещето на изчислителните технологии.

Meta все още харчи милиарди долари всяко тримесечие за инвестиции в добавена реалност. В отчета си компанията посочва, че звеното Reality Labs е загубило 4,4 млрд. долара през тримесечието при 470 млн. долара приходи.

„Краят не се задава“

За другите гиганти инвестициите в AI до голяма степен са свързани с техните бизнеси за облачна инфраструктура, дори когато използват технологията в цялата компания.

В сферата на изчислителните облаци Amazon Web Services все още е по-голяма от Azure на Microsoft и Google Cloud, но расте по-бавно от своите конкуренти.

AWS отчете 20% ръст на приходите за третото тримесечие до 33 млрд. долара. Microsoft заяви, че приходите на Azure са скочили с 40%, докато тези на Google Cloud са се увеличили с 34 на сто до 15,15 млрд. долара.

Анализаторите от Cantor твърдят, че облачните решения с „разрастващи се пакети от услуги като тези на Microsoft“ са в позиция да се възползват от тази „засилена фаза на изграждане на AI инфраструктура“.

Те препоръчват покупка на акциите, но виждат причини за безпокойство относно прогнозата за разходите. Анализаторите посочват, че общите капиталови разходи, които включват лизингови договори, са на път да достигнат 140 млн. долара тази година, което е с 58% повече спрямо предходната година и три пъти повече от тези за фискалната 2024 г.

Тази сума „отразява силното търсене от положителната страна, но остава проблем, тъй като изглежда краят не се задава“, пишат анализаторите.