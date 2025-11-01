Как Тим Кук избегна катастрофата на Apple тази година?

На Тим Кук му трябваха две тримесечия, за да спаси Apple от една почти катастрофална година. Периодично налаганите и отменяните от Доналд Тръмп мита рискуваха значително да увеличат разходите на компанията. Междувременно предстоящо съдебно решение застраши ключовия договор на Apple с Google. Освен това компанията беше смятана за изоставаща в областта на изкуствения интелект (AI).

Изправена пред толкова голяма несигурност, през април пазарната капитализация на Apple се срина до 2,6 трлн. долара, а гигантът загуби титлата си на най-високо оценена компания в света, пише The Wall Street Journal.

Шест месеца по-късно Кук за първи път тласна пазарната стойност на Apple над 4 трлн. долара. Това е над 10 пъти повече от стойността на компанията, когато Кук пое поста главен изпълнителен директор от Стив Джобс преди 14 години.

През годините, в които Кук беше начело, Apple не представи революционна технология, нито въведе нов продукт, който да промени живота на хората по начина, по който го направи iPhone. Вместо това Кук, който днес навършва 65 години, спечели акционерите като направи достатъчно, за да защити и разшири бизнеса – консервативна стратегия, която беше демонстрирана тази година с умни политически и юридически маневри и пускане на нови модели iPhone.

Заплахата от митата

Най-страшна за инвеститорите на Apple беше заплахата от митата и директната критика на Тръмп към веригата за доставки на технологичния гигант. Apple до голяма степен остава зависима от огромните производствени операции, изградени в Китай в продължение на повече от 20 години – верига за доставки, която самият Кук създаде.

Тъй като повечето бройки iPhone все още се правят там, инвеститорите изпаднаха в паника през април, когато Тръмп обяви огромни мита за внос. През следващите дни цената на акциите на Apple се срина с повече от 20%.

Кук вече беше в позиция да избегне най-лошото от търговска война на САЩ с Китай. В продължение на няколко години той изместваше финалното сглобяване на iPhone в Индия, така че успя да пренасочи повече сглобени в Индия телефони към САЩ, за да избегне митата върху Китай.

Това не се хареса на Тръмп. „Не сме заинтересовани да строите в Индия. Индия може да се погрижи за себе си“, каза Тръмп през май.

Но веригата за доставки на Apple никога няма да се върне в САЩ, не по съществен начин, казват настоящи и бивши служители. Сред другите предимства на Азия са, че разполага с ресурси както от квалифицирана, така и от евтина работна ръка, която не е налична на вътрешния пазар. По време на първия мандат на Тръмп Кук научи, че може да спечели президента, като му даде добро заглавие. През 2018 г. Apple обеща да инвестира 350 млрд. долара в САЩ за 5 години – основно разходи, които компанията вече планираше да направи, казват хора, запознати с въпроса.

През 2019 г., изправен пред потенциални мита срещу Китай, Кук лично лобира пред Тръмп, обяснявайки как подобни мита ще увеличат цените на iPhone и ще помогнат на чуждестранните конкуренти. След това Apple отмени решението си да премести производството на своите компютри Mac Pro от Тексас в Китай и Кук поведе Тръмп на обиколка на фабриката в Остин. „Днес открих голям завод на Apple в Тексас“, похвали се Тръмп. Всъщност фабриката беше отворена от 2013 г. и произвеждаше нишов продукт. Кук не поправи Тръмп.

Стратегията проработи. Тръмп намали заплахите за мита по време на първия си мандат, като направи изключения за електроника като iPhone.

Така че Кук отново приложи стратегията си. През август той заяви, че увеличава обещаните инвестиции на Apple в САЩ до 600 млрд. долара за четири години. Той направи съобщението пред Тръмп в Овалния кабинет, докато му връчваше плакет със златна основа.

Кук отново не се отказа от почти никакви обещания, които даде предимно за вече планирани инвестиции, посочват източниците, запознати с въпроса. Инвестициите включват производство на сървъри с изкуствен интелект в Тексас и предлагане на обучение за производство на американски бизнеси в Детройт. Конкретните данни, които Apple обяви, са ангажимент за 2,5 млрд. долара за производството на стъкло за дисплеите на iPhone в Кентъки заедно с дългогодишния доставчик на компонента Corning, както и 500 млн. долара за производство на магнити от редкоземни елементи в САЩ.

