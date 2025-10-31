Apple очаква силен празничен сезон, подкрепен от продажбите на новите модели iPhone

Apple прогнозира голям скок на приходите от продажби през празничния сезон след пускането на нови модели iPhone, което помага на инвеститорите да се уверят, че водещият ѝ продукт остава двигател на растежа, пише Bloomberg.

Приходите за фискалното първо тримесечие, което продължава до края на декември, ще нараснат с 10-12%, обяви главният финансов директор Кеван Парек. Анализаторите очакваха средно увеличение от 6%.

„Очакваме приходите от iPhone да нараснат двуцифрено на годишна база, което би било най-доброто тримесечие за iPhone досега“, коментира той.

Прогнозата подсказва, че Apple се справя с редица глобални предизвикателства, включително търговското напрежение, слабостта в Китай и забавянето в разработването на функции с изкуствен интелект (AI).

При пускането на най-новите си модели смартфони през септември Apple актуализира дизайна им и предложи ултратънък модел, наречен Air. Серията остава най-големият източник на средства за компанията, генерирайки близо половината от приходите ѝ.

Цената на акциите на Apple се повиши с повече от 4% по време на следборсовата търговия. От началото на годината до края на снощната сесия стойността на книжата се е увеличила с 8,4%.

През четвъртото фискално тримесечие, което приключи на 27 септември, приходите от продажби са нараснали със 7,9% до 102,5 млрд. долара. Това надмина леко средната прогноза за 102,2 млрд. долара. Печалбата се е увеличила до 1,85 долара на акция, над средно очакваните 1,77 долара на акция.

Американският технологичен гигант печели от по-силния от очакваното растеж на услугите си през периода, което помогна за компенсиране на забавянето в Китай. Подразделението за Mac и носими устройства също се представя по-добре от очакваното.

Митата са добавили разходи на стойност 1,1 млрд. долара през тримесечието, което отговаря на очакванията на Apple. Компанията прогнозира разходи за 1,4 млрд. долара, свързани с митата, през настоящия период. Оперативните разходи пък ще варират между 18,1 млрд. и 18,5 млрд. долара.

Приходите от региона, включващ Китай, Макао, Хоконг и Тайван, са се понижили с 3,6% до 14,5 млрд. долара през последното тримесечие, под сумата от 16,4 млрд. долара, прогнозирана от анализаторите. Компанията е изправена пред все по-голяма конкуренция от местни производители на смартфони и не успява да предложи своите AI функции в страната. Въпреки това главният изпълнителен директор Тим Кук заяви, че вярва, че Apple ще се върне към растеж в региона през текущото тримесечие.

Приходите от iPhone са скочили с 6,1% до 49 млрд. долара, подкрепени от новите модели. Това все пак се оказа под очакванията за 49,3 млрд. долара. Apple заяви, че се е сблъскала с ограничения в доставките, които може да са повлияли негативно на растежа.

Последното тримесечие включваше близо две седмици продажби на iPhone 17, а първоначалното търсене изглеждаше силно. Повечето купувачи заложиха на по-високия клас Pro модели, помагайки за увеличаване на средната търговска цена. iPhone Air, който струва 999 долара и е по-скъп от модела, който замени, също помогна на този фронт.

Услугите остават най-бързо развиващият се сегмент на Apple през последното тримесечие. Приходите от тях са се увеличили с 15 на сто до 28,8 млрд. долара при очаквани 28,2 млрд. долара.

Въпреки добрия растеж бизнесът с услуги продължава да е изправен пред предизвикателства от регулатори, които искат да променят политиките на App Store, а това би могло да повлияе на приходите от софтуер и абонаменти. Въпреки това Apple си осигури скорошна съдебна победа, когато съдия отказа да анулира сделката ѝ с Google за 20 млрд. долара.

Приходите от Mac са нараснали с 13% до 8,73 млрд. долара, надхвърляйки очакваните средно 8,6 млрд. долара. През март компанията обнови своите линии MacBook Air и Mac Studio, а по-рано този месец пусна нов MacBook Pro.

Междувременно през март бизнесът с iPad представи нови модели от нисък клас Air и актуализира Pro версията този месец. Това звено генерира приходи за 6,95 млрд. долара, без промяна спрямо предходната година.

Приходите от продажби на подразделението за носими устройства, устройства за дома и аксесоари, което включва AirPods, умните часовници и умните говорители HomePod, са се свили с малко под 1% до 9,01 млрд. долара. Анализаторите се опасяваха от по-голям спад през периода.