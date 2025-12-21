IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Над 50 хил. работни места са били закрити в САЩ заради AI през 2025 г.

Общият брой на съкратените позиции тази година е надхвърлил 1 млн., най-високото ниво от 2020 г.

13:04 | 21.12.25 г.
Снимка: Bloomberg LP
Съкращенията на хора бяха определящата характеристика на трудовия пазар през 2025 г., като редица големи компании обявиха, че съкращават хиляди работни места поради навлизането на изкуствен интелект, пише CNBC.

В действителност изкуственият интелект е бил отговорен за почти 55 хил. съкратени работни места в САЩ тази година, сочат данни на консултантската компания Challenger, Gray & Christmas.

През 2025 г. са били закрити общо 1,17 млн. работни места, най-високото ниво от пандемията от Covid-19 насам през 2020 г., когато бяха обявени 2,2 млн. съкращения до края на годината.

През октомври американските работодатели са обявили 153 хил. съкращения на работни места, а през ноември са били закрити над 71 хил. позиции, като изкуственият интелект е бил посочен за над 6000 от тях за месеца, сочат данните на консултантската компания.

В момент, когато инфлацията създава затруднения, митата увеличават разходите, а компаниите се стремят да въведат мерки за съкращаване на разходите, изкуственият интелект е представен като привлекателно, краткосрочно решение на проблема.

Масачузетският технологичен институт публикува изследване през ноември, което показа, че AI вече може да върши 11,7% от работата на трудовия пазар в САЩ и да спести 1,2 трлн. долара под формата на заплати в секторите на финансите, здравеопазването и други професионални услуги.

Не всички са убедени, че изкуственият интелект е истинската причина зад значителното съкращаване на работни места. Както коментира преди време пред CNBC Фабиан Стефани, доцент по изкуствен интелект и работа в Oxford Internet Institute, това може да е извинение.

Според него много компаии, които са се представили добре по време на пандемията, „наеха значително повече хора“ и съкращенията през последно време може да са само „изчистване на пазара“.

„До известна степен се съкращават хора, за които няма устойчиви дългосрочни перспективи и вместо да кажат: преценихме погрешно преди две-три години, сега могат да ги превърнат в изкупителни жертви, като кажат: това е заради изкуствения интелект“, допълни Стефани.

CNBC обобащва топ компаниите, които посочиха изкуствения интелект като част от стратегиите си за съкращения и преструктуриране през 2025 г.

Amazon

Amazon обяви най-големия кръг съкращения на работни места в историята си, като закри 14 хил. корпоративни позиции, докато се стреми да инвестира в най-големите си цели, които включват изкуствения интелект.

„Зараждането на изкуствения интелект е най-променящата технология, която сме виждали от интернет насам и то позволява на компаниите да прилагат иновации много по-бързо от когато и да било..., убедени сме, че трябва да бъдем по-стройно организирани, с по-малко слоеве и повече собственост, за да стигаме възможно най-бързо до нашите клиенти и бизнес“, коментира в блог публикация Бет Галети, старши вицепрезидент за преживяванията на хората и технологиите в Amazon.

Главният изпълнителен директор на Amazon Анди Джаси предупреди за съкращенията по-рано тази година, като заяви пред служителите, че изкуственият интелект ще свие работната ръка на компанията и че технологичният гигант ще се нуждае от „по-малко хора за извършването на част от работата, която се върши днес, и повече хора за други видове работа“.

Microsoft

Microsoft съкрати общо около 15 хил. работни места през 2025 г., а през юли обяви, че 9000 позиции са застрашени от закриване.

Главният изпълнителен директор Сатя Надела написа в меморандум до служителите, че компанията трябва да преосмисли „мисията си за новата ера“ и похвали значението на изкуствения интелект за компанията.

„Как изглежда овластяваенто в ерата на изкуствения интелект? Въпросът не е само в създаването на инструменти за конкретни роли и задачи. Става въпрос за създаване на инструменти, които позволяват на всеки да създава свои собствени инструменти. Това е промяната, към която се стремим – от фабрика за софтуер към интелигентен двигател, който дава възможност на всеки човек и организация да създават всичко, от което се нуждаят, за да постигнат целите си“, отбеляза Надела.

Salesforce

Главният изпълнителен директор на Salesforce Марк Бениоф потвърди през септември, че 4000 служители в отдела за обслужване на клиенти ще бъдат съкратени в компанията с помощта на изкуствения интелект.

„Съкратих работните места от 9000 на 5000, тъй като се нуждая от по-малко служители“, заяви Бениоф в интервю за подкаста The Logan Bartlett Show.

Той разкри през лятото, че изкуственият интелект вече върши до 50% от работата в компанията.

IBM

Главният изпълнителен директор на глобалния технологичен гигант IBM Арвинд Кришна заяви пред Wall Street Journal през май, че чатботовете с изкуствен интелект вземат работните месат на няколко стотин служители в отдел „Човешки ресурси“.

Но за разлика от други компании, които посочиха изкуствения интелект като причина за съкращения на позиции, Кришна призна, че компанията е увеличила наемането на хора в други области, които изискват по-критично мислене, като софтуерно инженерство, продажби и маркетинг.

През ноември компанията обяви, че съкращава 1% от позициите си в света, което може да засегне близо 3000 служители.

Crowdstrike

Производителят на софтуер за киберсигурност CrowdStrike заяви през май, че съкращава 5% от служителите си, или 500 души, и директно отдаде съкращенията на изкуствения интелект.

„AI винаги е бил основополагащ за начина ни на работа“, заяви съоснователят и главен изпълнителен директор Джордж Курц в меморандум, включен в документ до Комисията по ценните книжа и борсите. „Изкуственият интелект изравнява кривата за наемане на служители и ни помага да приложим по-бързо иновации от идеята до продукта. Той оптимизира пускането на пазара, подобрява резултатите за клиентите и повишава ефективността както във фронт офиса, така и в бекофиса. Изкуственият интелект е мултипликатор на силата в целия бизнес“, коментира още той.

Workday

През февруари HR платформата Workday беше една от първите компании тази година, които заявиха, че съкращават 8,5% от работната си ръка, което се равнява на около 1750 работни позиции, тъй като компанията инвестира повече в изкуствен интелект.

Главният изпълнителен директор на Workday Карл Ешенбах заяви, че съкращенията ще трябва да приоритизират инвестициите в изкуствен интелект и да освободят ресурси.

Последна актуализация: 13:26 | 21.12.25 г.
