Предприемачът, който отразява технологичния възход на Узбекистан

Самандар Турсуналиев е една от новите фигури на разрастващата се технологична сцена в Узбекистан. Като основател и главен изпълнителен директор на KOTIB AI, стартъп компания за изкуствен интелект (AI), предоставяща софтуерни решения за бизнеса, той представлява ново поколение новатори, които позиционират Узбекистан здраво на световната карта на авангардните технологии, пише Euronews.

Пътят на Турсуналиев от малко село на границата с Киргизстан до ръководна позиция в стартъп с десетки корпоративни клиенти отразява по-широката технологична трансформация на Узбекистан.

Неговата история отразява не само предприемаческия дух, но и как правителствената политика, местните иновации и глобалните амбиции се обединяват, за да променят дигиталното бъдеще на страната.

Изграждане на стартъп

Роден и израснал в скромна общност близо до киргизстанската граница, пътят на Турсуналиев го отвежда в Южна Корея, където следва, но впоследствие прекъсва. За да се върне у дома и да изгради собствен бизнес. Подобно на много млади узбекски новатори, той вярва, че има възможност за свързване на глобалните технологии с местните нужди.

Първият му продукт, инструмент за преобразуване на реч в текст, който помага на журналистите автоматично да преобразуват изговорени думи в писмен текст, е несъвършен при своята дебют на пазара. Но вместо да го изостави, Турсуналиев продължава напред, като непрекъснато го усъвършенства, докато технологията не става търговски жизнеспособна.

Това, което започва като основна услуга за транскрипция, сега се е превърнало в KOTIB AI, по-широка платформа с изкуствен интелект, обслужваща все по-голям брой компании и сектори в Узбекистан.

В основата си, изкуственият интелект на KOTIB е проектиран да увеличи човешката производителност, а не да я замести – послание, което Турсуналиев отправя, когато ангажира потенциални корпоративни партньори. Той подчертава, че изкуственият интелект трябва да даде възможност на работниците, като подобри ефективността и качеството на услугите, като същевременно намали повтарящите се задачи.

Решенията на стартъпа включват инструменти за разпознаване и транскрипция на реч, автоматизирани агенти за обслужване на клиенти, анализи за кол центрове и многоезични работни процеси за съдържание.

Създаден с оглед на езиковото многообразие на Узбекистан, KOTIB AI поддържа узбекски, руски и английски език, като се справя със сложността на местните диалекти, които много глобални инструменти трудно обработват точно.

Въпреки първоначалния скептицизъм, включително опасения относно загубата на работа, Турсуналиев настоява, че целта му е да повиши ефективността, без да подкопава човешките роли.

„Изкуственият интелект ще замени тези, които не се адаптират, а не тези, които възприемат инструменти, които им помагат да се отличават“, изтъква той

Подходът на Турсуналиев отразява по-широка тенденция: местните стартъп компании все по-често създават собствени инструменти, съобразени с регионалните нужди, тъй като Узбекистан увеличава усилията си за развитие на националната инфраструктура за изкуствен интелект.

Правителствени документи подчертават широкообхватната подкрепа за AI, -от образователни инициативи и програми за обучение до иновационни клъстери и стимули за стартъпи, като например програмата „5 милиона лидери в областта на AI“, правителствена инициатива за обучение на специалисти по AI и подкрепа на стартъп компании.

Международно разширяване

Стратегическите амбиции се простират отвъд националните граници. Турсуналиев предвижда първо разширяване на дейността на компанията на съседните пазари в Централна Азия, а след това насочване към големи международни пазари като Близкия изток и Северна Африка (MENA) и САЩ.

Неговата пътна карта включва укрепване на екипа с международно конкурентни таланти и позициониране на KOTIB AI като глобален претендент в рамките на пет години. Визията му резонира с младото поколение в Узбекистан, което вече мечтае за технологични иновации и предприемачество.