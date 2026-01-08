Печалбата на Samsung се е утроила заради търсенето на памет

Тримесечната печалба на Samsung Electronics се е утроила до рекорден връх, след като глобалното търсене на AI сървъри доведе до рязко повишение на цените на чиповете за памет, съобщава Bloomberg.

Най-голямата компания в Южна Корея отчете предварителна оперативна печалба от 20 трлн. вона (13,8 млрд. долара) за тримесечието до края на декември, което е с 208% повече на годишна база и надхвърля средната прогноза на анализаторите. Приходите са се повишили с 23% до 93 трлн. вона, което също е рекорд.

Акциите на компанията поскъпнаха с 2,5% в четвъртък сутринта в Сеул, продължавайки ръста, който вече тласна цената на акциите с 20% нагоре от началото на годината. Акциите на конкурента SK Hynix поскъпнаха с 6,2%.

Производителите на памет като Samsung пренасочват производството си от ежедневни технологии към по-доходоносни чипове от висок клас за AI гиганти на фона на глобалната надпревара за разгръщане на огромни центрове за данни. Това доведе до сериозен недостиг на стандартна памет за лаптопи и сървъри, което предизвика скок в цените както на DRAM, така и на NAND паметта.

„Хипермащабните компании и доставчиците на облачни услуги купуват много DRAM и са готови да платят по-висока цена“, каза Санджив Рана, ръководител на отдела за проучвания в CLSA Securities Korea.

Средните продажни цени на DRAM скочиха с повече от 30% през тримесечието до края на декември, а тези на NAND се повишиха с около 20%, казва той, добавяйки, че цените вероятно ще останат много високи през 2026 г. и вероятно през първата половина на 2027 г. „Дори и след това може да не видим голяма корекция, тъй като търсенето е просто твърде силно, а предлагането е ограничено“, каза той.

Акциите на Samsung удвоиха стойността си през 2025 г. и отново поскъпват този месец, отразявайки надеждите за изключително успешна година, след като конкурентът Micron Technology даде оптимистична прогноза. Повече от 10 анализатори, проследявани от Bloomberg, повишиха целевата си цена за Samsung само през последната седмица.

Компанията ще предостави пълен финансов отчет с нетната печалба и разбивка по дивизии на 29 януари.

На изложението CES в Лас Вегас тази седмица мениджърите на Samsung подчертаха мащаба на кризата в доставките на чипове за памет, като президентът Уонджин Ли заяви, че цените на потребителската електроника вече се повишават и „ще има проблеми с доставките на полупроводници“.

Counterpoint Research прогнозира 40% увеличение на цените на DDR5 – най-новото поколение конвенционални DRAM, използвани в компютри и сървъри – през текущото тримесечие в сравнение с предходните три месеца, последвано от допълнителен ръст от 20% през второто тримесечие.