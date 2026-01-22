IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Гренландия Войната в Украйна Кризата във Венецуела

В Давос Илон Мъск обеща хуманоидни роботи за масова употреба следващата година

Предприемачът очаква бумът на изкуствения интелект да доведе до създаването на модели, които ще бъдат „по-умни от всеки човек още до края на тази година, а най-късно – през следващата"

22:55 | 22.01.26 г.
Автор - снимка
Създател
Робот Tesla Optimus раздава бонбони в Ню Йорк. Снимка: Bloomberg
Робот Tesla Optimus раздава бонбони в Ню Йорк. Снимка: Bloomberg

Илон Мъск очаква хуманоидните му роботи да излязат на пазара още догодина – една от няколкото „оптимистични“ прогнози, които американският технологичен предприемач направи при първото си участие на Световния икономически форум в Давос.

Пред пълна зала Мъск получи възможност да се изкаже на форум, който дълго време е определял като „скучна“ среща на откъснати от реалността елити. Въпреки това разговорът му с временния председател на форума Лари Финк, главен изпълнителен директор на инвестиционния гигант BlackRock, премина в необичайно умерен тон, съсредоточен върху ентусиазма му за изкуствения интелект, роботиката и космическите технологии.

По време на дискусията Мъск не беше подложен на въпроси за скандала около сексуализираните deepfake изображения, създадени с AI инструмента Grok, нито за твърденията за системно разпространение на дезинформация в социалната мрежа X.

„Кой не би искал робот, който да наглежда децата ви, да се грижи за домашния любимец… Ако имате робот, който може да се грижи и да защитава възрастен родител, това би било страхотно“, каза Мъск пред аудиторията.

Той посочи, че роботите Optimus ще изпълняват по-сложни задачи още тази година, а до края на следващата година смята, че ще започне продажбата на хуманоидни роботи на широката публика.

Свързани статии

Мъск прогнозира още, че бумът на изкуствения интелект ще доведе до създаването на модели, които ще бъдат „по-умни от всеки човек още до края на тази година, а най-късно – през следващата“. По думите му „около 2030 или 2031 г., тоест след пет години, AI ще бъде по-умен от цялото човечество, взето заедно“.

В края на изказването си той направи и уточнение: „Като цяло смятам, че за качеството на живот е по-добре човек да греши, като е оптимист, отколкото да бъде прав, като е песимист“.

(БГНЕС)

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 22:57 | 22.01.26 г.
Илон Мъск роботи изкуствен интелект AI Давос
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Новини и анализи виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още