Когато помолите ChatGPT и други AI асистенти да ви препоръчат продукт или услуга, вероятно най-популярните отговори са били поставени там от хора.

Това не означава, че изкуственият интелект (AI) ви лъже. Първият отговор вероятно е добър вариант. Но все повече малки и средни бизнеси плащат големи суми, за да бъдат благоприятно споменавани от чатботове, пише колумнистът на Wall Street Journal Тим Хигинс.

В известен смисъл това е еволюция на SEO, или оптимизацията за търсачки – стратегиите, които компаниите използват от десетилетия, за да се появяват на върха в резултатите на Google. Но поради особеностите на големите езикови модели на изкуствения интелект, специалистите по SEO трябва да възприемат нови стратегии.

Те наричат това оптимизация за системи с генеративен AI (generative engine optimization, GEO). (Някои я наричат AEO, като „оптимизация на система за отговори“, а други имат свои собствени имена за нея.)

Разцветът на тази индустрия подчертава нещо, което всеки, който търси съвет от чатбот, трябва да знае: препоръката от AI не се проверява по същия начин, по който би се проверила препоръката от човек. Днешните AI асистенти са повърхностни читатели на интернет и отговорите им могат да бъдат манипулирани.

Създателите на ChatGPT и други чатботове се стремят да черпят отговорите си от реномирани източници и се опитват да ги претеглят според тяхната достоверност. Но потребителите на тези чатботове трябва да приемат всичките им съвети с резерви. Ако отговорът е наистина важен, потърсете второ мнение от платформа, управлявана от хора, например надежден източник на новини, онлайн рецензии или експерт от реалния живот.

ChatGPT използва собствен вътрешен индекс за търсене, както и технологии за търсене на трети страни, като Bing и лицензирани доставчици на данни, за да предоставя висококачествена и актуална информация, казва OpenAI. Компанията също така заявява, че предприема мерки за откриване, прекъсване и разкриване на източници с ниска надеждност или заподозрени в скрито влияние, добавяйки, че това е текуща програма и ще продължи да се развива.

„При търсене нашите AI функции разчитат на основните ни системи за класиране на търсенето, които са усъвършенствани в продължение на години срещу дейности като препълване с ключови думи“, казва говорител на Google. „В Gemini нашите модели използват филтриране и други методи за осигуряване на качеството, за да проверяват данните и качеството на моделите и да помогнат за предотвратяване на мащабни манипулации на системите ни.“

Да попитам Google... или да проверя чатбота?

Евън Бейлин е главен изпълнителен директор на First Page Sage, която започва като SEO фирма. Днес, когато попитате някой чатбот за водещите авторитети в GEO, той или неговата компания се появяват на челни места в резултатите. Това е доказателство за уменията му за оптимизация, а не някакъв неизменен закон на вселената.

В света на търсенето валутата е „препратен трафик“. Тоест, кои уебсайтове или приложения препращат хората към даден бизнес. Преди година 90% от този трафик е идвал от Google, казва Бейлин. От миналото лято нещата са се променили. Препратките от AI чатботове започват да нарастват драстично. Сега, казва Бейлин, средно 44% от препратките на клиентите му идват от AI.

Из интернет ситуацията е подобна. Към септември миналата година хората са били препращани към сайтове чрез линкове, предоставени от чатботове, повече от 230 млн. пъти месечно, според компанията за дигитална пазарна информация Similarweb. Това е три пъти повече от месечните препратки само година по-рано.

По-висока ангажираност

Хората, препратени към даден сайт от ChatGPT, остават по-дълго и са по-склонни да извършат трансакция в сравнение с тези, препратени от търсачката на Google.

Тези препратки са ценни: в сравнение с потребителите, които са били препратени към даден сайт от Google, тези, препратени от ChatGPT, са склонни да прекарват повече време на сайта, да разглеждат повече страници и са по-склонни да извършат трансакция.

И всичко това вероятно подценява колко много хората разчитат на чатботовете, казва Алейда Солис, основателка на агенцията за SEO и AI оптимизация Orainti. Причината е, че повечето хора не извършват трансакции в чатботовете – поне не засега. Да речем, че получавате препоръка в приложението си ChatGPT. Може би след това отваряте уеб браузъра си или приложението Amazon, за да го намерите и купите, казва Солис. Това е истинска препоръка от AI асистента, но тя не може да бъде проследена до него.

Трикове за класиране в отговорите на чатботовете

Да промените мнението на AI е по-лесно за някои видове отговори, отколкото за други, казва Ник Кудас, професор по компютърни науки в Университета в Торонто и автор на скорошна статия по темата.

Мислете за изкуствения интелект като за човешки експерт, казва Кудас. Ако той вече има значителни познания по дадена тема, ще ви е по-трудно да промените мнението му. Но когато знае по-малко за нещо, може да бъде по-лесно повлиян. Това не е просто наблюдение за поведението на големи езикови модели, добавя той. „Всичко това се основава на доста стандартни математически интуиции.“

За Бейлин това е възможност. Много от клиентите му са относително неизвестни средно големи компании, които произвеждат специализирани продукти – било то индустриални фитинги, или джакузита – и се конкурират ожесточено с фирми, които предлагат подобни продукти.

За да подобри позиционирането на продуктите на тези компании в резултатите на изкуствения интелект, компанията на Бейлин поставя нещо като магическо заклинание, известно като „изявление за авторитета на марката“, на поне 10 сайта. Обикновено те са собственост на други клиенти.

Да речем, че искате да бъдете първият отговор на въпроса „Коя е най-добрата хидромасажна вана за ишиас?“ в ChatGPT. Асоциирането на клиента му с фразата „най-високо оценена за ишиас“ в различни фирмени блогове може да бъде достатъчно, за да убеди ChatGPT.

OpenAI обхожда уеб с ботове, за да създаде индекс за ChatGPT, точно както прави Google. Но OpenAI също така купува извлечени резултати от търсене в Google, според скорошни съдебни документи.

Изводът е, че високото класиране в традиционното SEO – т.е. резултатите в Google – може да помогне на компанията да се позиционира добре пред AI. Но ботовете също така търсят тези суперлативи („най-добре представящ се“, „най-цитиран“ и т.н.), защото те не просто показват резултати, а всъщност се опитват да съставят цялостна картина, казва Бейлин.

Друг важен фактор за ботовете е мястото, където се появяват похвалите, тъй като те са програмирани да ценят някои източници повече от други. Рецензия в The Wall Street Journal или друго независимо медийно издание има по-голямо влияние от, да речем, коментар в Reddit, въпреки че и те могат да помогнат.

Разнообразието от сигнали, на които разчитат чатботовете, е добра новина за крайните потребители, защото означава, че някои резултати от изкуствения интелект са по-трудни за манипулиране. Един от клиентите на Бейлин искал той да убеди ChatGPT, че не се намира в Китай, но произходът му вече е бил отразен от големите медии. „Не можем да се борим срещу това“, казва той.