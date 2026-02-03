Готови ли са българските училища да използват AI?

Изкуственият интелект (AI) изисkва инвестиция от отговорност, етичност и морал – не бива да се срамуваме от използването на технологията. Това препоръча Ясен Танев, експерт по киберсигурност, учредител на Институт за изкуствен интелект, основател на Дигитално читалище i член на Цифровия иновационен хъб „Тракия“.

В предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria той напомни, че генеративният изкуствен интелект и другите разновидности на AI вече са част от ежедневието ни.

„Технологията е при нас вече повече от 60 години. Навигацията, проверката на правопис – всичко това е AI. Разбира се, генеративните модели го направиха много по-видим“, коментира Ясен Танев.

Съветът на експерта е, преди да се предприемат действия в училище, да се направи оценка на риска. „Имаме AI нашествие и паниката води до създаване на документи с преходен характер. Точно това стана с документа на Министерство на образованието и науката, който излезе и после изчезна преди една година. Същото се случва в момента и това не е ефективен подход“, смята Танев.

По думите му с индекс може да се измерва готовността на училищата да използват изкуствен интелект.

„Изследват се две основни сфери – технологичната готовност и професионалния капацитет и нужди на учителите. Оказа се, че българските училища са подготвени институционално и разполагат с необходимите ресурси. От друга страна, българският учител запазва критичният си поглед“, съобщи резултатите от първото проучване за реална готовност за ползване на АI експертът.

Според него обаче трябва да се преодолеят неравенствата. „В момента част от учениците могат да използват платени версии на персонални устройства, а други дори нямаt устройства. Тук идва въпросът как може да бъде изравнен достъпът до технология във високата степен. Наистина е огромна разликата между учениците в зависимост от социалното и финансово състояние“, подчерта Танев.

Той отбеляза, че ключов въпрос е как преподавателят ще разреши употребата на AI и как ще бъде използван и приложен. „Също толкова важно е да бъде спрян и течът на данни. България досега е преодолявала всякакви дефицити и изоставяния като е подхождала добронамерено към образованието, добави той и призова всеки учител и директор да изтегли данните за индекса и да провери как работи.“

Как използват изкуствения интелект учителите? Какви мерки трябва да се вземат срещу дезинформацията и прекомерната зависимост от технологиите? Защо изтичат данни от някои бизнеси?

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването „Бизнес старт“ може да гледате тук.