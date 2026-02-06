Акциите на Amazon потънаха, след като фирмата обяви близо 60% по-високи разходи за AI

Акциите на Amazon.com поевтиняха, след като компанията обяви планове да похарчи 200 млрд. долара през тази година за центрове за данни, чипове и друго оборудване. Това притесни инвеститорите, че колосалният ѝ залог в изкуствения интелект (AI) може да не се изплати в дългосрочен план, съобщава Bloomberg.

Компанията съобщи, че е похарчила около 130 млрд. долара за имоти и оборудване през 2025 г. Анализаторите очакваха тези разходи да достигнат около 150 млрд. долара през тази година.

Главният изпълнителен директор Анди Джаси заяви, че парите ще бъдат насочени „предимно“ към облачния отдел на компанията Amazon Web Services, а по-голямата част от тези разходи ще бъдат за изкуствен интелект.

„Мисля, че това е изключително необичайна възможност да променим завинаги размера на AWS и Amazon като цяло“, заяви Джаси по време на конферентен разговор. „Виждаме това като необичайна възможност и ще инвестираме агресивно, за да бъдем лидери", добавя ръководителят.

Разходите ще се отразят на рентабилността, като Amazon обяви прогноза за оперативна печалба през текущото тримесечие от 16,5 млрд. до 21,5 млрд. долара. Анализаторите дават средна оценка от 22,2 млрд. долара.

Акциите поевтиняха с около 10% в удължената търговия, след като затвориха на ниво от 222,69 долара в Ню Йорк. Цената им е спаднала с 3,5% през тази година до края на редовната сесия в четвъртък.

Microsoft и Alphabet, които отчетоха резултатите си по-рано, също планират по-големи разходи от очакваното, което доведе до ценови спад на акциите им на фона на нарастващите опасения, че търсенето на AI услуги не оправдава огромните разходи.

Приходите на AWS са се увеличили с 24% до 35,6 млрд. долара – най-големият тримесечен ръст за повече от три години, съобщи компанията в изявление. Оперативната печалба на облачния отдел е 12,5 млрд. долара.

„Негативната реакция е резултат от по-големите увеличения на капиталовите разходи в сравнение с приходите на AWS“, казва Гил Лурия, анализатор в DA Davidson & Co. „Подобно на Microsoft, инвеститорите са загрижени, че инвестициите растат по-бързо от възвръщаемостта и че Amazon, Google и Microsoft са въвлечени в ескалиращо разширяване, което може да не се окаже успешно за всички тях.“

Част от капиталовите разходи на Amazon ще бъдат насочени към усилията ѝ да се конкурира с интернет услугата Starlink на SpaceX чрез поставяне на сателити в ниска орбита около Земята, увеличаване на употребата на роботика в логистичните ѝ операции, за да се ускори доставката на електронната търговия, и отваряне на нови магазини за хранителни стоки Whole Foods. Но по-голямата част от сумата за 200 млрд. долара ще финансира усилията на Amazon да отговори на търсенето на изчислителна мощ от AI клиентите, заяви Джаси.

Изпълнителният директор каза още, че AWS отчита забавени поръчки, което означава продажби, които очаква да възстанови в бъдеще, на стойност 244 млрд. долара за четвъртото тримесечие, което е увеличение с 40% спрямо година по-рано и с 22% повече спрямо предходния период.

„Има голямо търсене“, каза Джаси.

Общите приходи са се увеличили с 14% до 213,4 млрд. долара през четвъртото тримесечие. Оперативната печалба е 25 млрд. долара за периода, приключил на 31 декември.

Въпреки това електронната търговия на Amazon все още генерира по-голямата част от приходите на компанията. Приходите от продажби на онлайн магазина скочиха с 10% до 83 млрд. долара, надминавайки оценката на анализаторите за 82,3 млрд. долара, което показва, че компанията с централа в Сиатъл продължава да бъде дестинация за интернет купувачите въпреки засилената конкуренция от други търговци на дребно.

Приходите от реклама са се увеличили с 23% до 21,3 млрд. долара през натовареното празнично тримесечие, което е малко над прогнозите. Инвеститорите внимателно следят темпа на растеж на рекламния бизнес на Amazon, тъй като той спомага за повишаване на рентабилността на онлайн търговията на дребно.

В опит да рационализира бюрокрацията и да направи Amazon по-гъвкава, Джаси премахна 16 хил. корпоративни позиции миналия месец. Съкращенията доведоха до намаляване на броя на служителите на компанията до 30 хиляди. Amazon съобщи, че броят на служителите на пълно и непълно работно време е нараснал с 1% спрямо предходната година до около 1,58 млн. души към 31 декември, преди да бъде обявена последната вълна от съкращения.