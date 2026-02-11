ByteDance разработва собствен AI чип и преговаря със Samsung за производството

Китайската компания ByteDance разработва чип с изкуствен интелект и води преговори със Samsung Electronics за неговото производство, съобщават двама запознати с въпроса източници, цитирани от Ройтерс. Това се случва в момент, когато компанията майка на TikTok се стреми да си осигури доставки на модерни процесори.

ByteDance се стреми да получи пробни чипове до края на март, казват източниците. Компанията планира да произведе най-малко 100 хил. броя от чипа, предназначен за задачи, свързани с изкуствения интелект, през тази година, твърдят източниците. Според един от тях ByteDance се стреми да увеличи постепенно производството до 350 хил. броя.

Преговорите със Samsung включват достъп до доставки на чипове за памет, които са изключително дефицитни в условията на глобалното разширяване на инфраструктурата за изкуствен интелект, което прави сделката особено привлекателна, казва един от източниците.

Информацията за вътрешния проект на ByteDance за чипове е неточна, заяви говорител на компанията в изявление, без да влиза в подробности. Samsung е отказала коментар.

Работата би била важен момент за ByteDance, която отдавна се стреми да разработи чипове в подкрепа на своите AI проекти. Усилията на компанията в тази област датират поне от 2022 г., когато тя започна да наема служители, свързани с чиповете.

Ройтерс съобщи през юни 2024 г., че ByteDance работи с американската компания за чипове Broadcom по усъвършенстван AI процесор, като се планира производството да бъде възложено на тайландската компания TSMC.

Глобалните технологични гиганти, включително Google на Alphabet, Amazon и Microsoft, разработиха собствени AI чипове, за да намалят зависимостта си от Nvidia, доминиращия доставчик на модерни чипове, които са от съществено значение за развитието на изкуствения интелект.

За китайските технологични компании контролът на САЩ върху продажбите на модерни чипове на Китай също засили неотложността на разработването на собствени чипове с изкуствен интелект.

Въпреки че ByteDance все още не е пуснала собствен чип, конкурентите ѝ Alibaba и Baidu са по-напреднали в разработването на AI чипове – миналия месец Alibaba представи своя чип Zhenwu за мащабни AI работни натоварвания. Baidu продава чипове на външни клиенти и планира скоро да листне подразделението си за чипове Kunlunxin.

Проектът за чипове с кодово име SeedChip е част от по-широкия стремеж на ByteDance да насочи ресурси към разработването на изкуствен интелект – от чипове до големи езикови модели, като очаква технологията да промени бизнес портфейла ѝ, който обхваща кратки видеоклипове, електронна търговия и корпоративни облачни услуги.

Компанията основа Seed през 2023 г. с цел разработване на модели за изкуствен интелект и популяризиране на техните приложения.

ByteDance планира да задели над 160 млрд. юана (22 млрд. долара) за закупуване на продукти, свързани с изкуствен интелект, през тази година, като над половината от сумата ще бъде предназначена за закупуване на чипове от Nvidia, включително модели H200, и за усъвършенстване на собствения ѝ чип, съобщава един от източниците.

Главният изпълнителен директор на ByteDance Джао Ци е уведомил служителите на общото събрание през януари, че инвестициите на компанията в изкуствен интелект ще бъдат от полза за всички звена, съобщава четвърти източник, запознат със срещата.

Джао, който отговаря за чатбота на ByteDance, Doubao, и версията му за чужбина Dola, признал, че моделите за изкуствен интелект на компанията изостават от световни лидери като OpenAI, но обещал да продължи да подкрепя развитието на изкуствения интелект тази година, допълва източникът.