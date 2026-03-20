Капанът на производителността: защо AI ни кара да работим повече

Една от големите надежди за изкуствения интелект – поне сред работещите – е, че той ще облекчи натоварването, освобождавайки време за по-високо ниво на творчество. Засега се случва точно обратното, показват нови данни.

Всъщност AI увеличава скоростта, интензивността и сложността на работата, вместо да я намалява, показва анализ на цифровата работна дейност на 164 хил. работници, цитиран от Wall Street Journal. Данните, предоставени от компанията за софтуер за анализ на работната сила и проследяване на производителността ActivTrak, обхващат повече от 443 млн. работни часа от 1111 работодателя, което ги превръща в едно от най-големите проучвания на ефектите на AI върху работните навици до момента.

Проучвайки дигиталната дейност на потребителите на AI 180 дни преди и след като са започнали да използват такива инструменти на работа, ActivTrak установява, че изкуственият интелект е засилил активността в почти всяка категория: времето, прекарано в имейли, съобщения и чат приложения, се е удвоило, а използването на инструменти за управление на бизнеса, например софтуер в сферата на човешките ресурси или счетоводството, е нараснало с 94%.

В същото време времето, което потребителите на AI са посветили на фокусирана, непрекъсната работа – вид концентрация, често необходима за решаване на сложни проблеми, писане на формули, създаване и разработване на стратегии – е спаднало с 9% в сравнение с почти нулевата промяна при служителите, които не ползват такива инструменти.

„Не че изкуственият интелект не създава ефективност“, казва Габриела Маух, главен директор по обслужване на клиенти и ръководител на лабораторията за производителност в ActivTrak. „Проблемът е, че капацитетът, който освобождава, веднага се пренасочва към други задачи и точно там е вероятно да се появи проблемът.“

Такива навици не са точно това, което са предсказват привържениците на изкуствения интелект. Редица лидери в областта на технологиите и бизнеса, от Бил Гейтс до Джейми Даймън от JPMorgan Chase, са изразявали мнение, че AI в крайна сметка може да доведе до по-малко, а не до повече работа, и до по-кратка работна седмица. Илон Мъск е казвал, че в рамките на 20 години напредъкът в изкуствения интелект и роботите може дори да направи работата незадължителна.

Досегашните данни обаче сочат, че много от потребителите на изкуствен интелект не използват ефективността на технологията, за да си дадат почивка.

Дин Халонен, съосновател и главен финансов директор на софтуерния стартъп Steelhead Technologies, казва, че е преживял от първа ръка увеличаването на работното време. Въвеждането на AI е позволило на компанията му да автоматизира много административни задачи и е направило софтуерните ѝ разработчици по-ефективни при писането на код, кавза той.

„Но това, което откриваме, е, че работата, която е налице, изглежда няма край“, каза той. „Сякаш апетитът е винаги да се прави повече, а не да се прибереш вкъщи по обяд.“

Анализът на ActivTrak потвърждава резултатите от осеммесечно проучване за това как генеративният AI формира работните навици в технологична компания с около 200 служители. Проучването, което все още е в ход, досега е установило, че инструментите не намаляват работата, а я интензифицират. Служителите работят с по-бързи темпове, поемат по-широк обхват от задачи и в крайна сметка работят повече часове.

Накрая хората често вършат повече работа, а не по-малко, „защото AI прави допълнителните задачи да изглеждат лесни и постижими, създавайки усещане за инерция“, казва Аруна Ранганатан, доцент в Berkeley’s Haas School of Business към Калифорнийския университет, който ръководи проучването. Първоначалните резултати бяха публикувани в скорошна статия в Harvard Business Review.

Такива промени в поведението могат да повишат производителността, но трябва да бъдат и предупредителен сигнал за работодателите, казва Ранганатан. „С течение на времето това може да доведе до когнитивно претоварване, изчерпване, по-лошо вземане на решения и понижаване на качеството на работата, дори и работниците да изглеждат по-продуктивни в краткосрочен план.“

Маниш Ананд, който ръководи инженерния екип в стартъп за телемедицина, казва, че AI агентите, с които работи екипът, не просто им позволяват да изпълняват няколко задачи едновременно. Те често ги подтикват да се задълбочат в съществуващите проекти.

Агентите „ще попитат: „Искаш ли да взема предвид това? Искаш ли да взема предвид онова?“, казва той. „Аз ще изготвя план за изпълнение, а те ще добавят пет или шест неща, за които или не си се сетил, или които не са били част от изискването.“

Анализът на ActivTrak установява, че внедряването на изкуствен интелект на работното място нараства бързо, въпреки че много служители твърдят, че досега това не им спестява много време. Около 80% от служителите вече използват AI инструменти на работното място в сравнение с 53% преди две години, а средното време, прекарано в работа с инструменти за изкуствен интелект, се е увеличило осемкратно, посочва ActivTrak.

Хората, които прекарват 7% до 10% от общото си работно време с AI инструменти, показват най-висока производителност, но само 3% от AI потребителите използват такива инструменти в такава степен. По-голямата част прекарват 1% от общото си работно време, използвайки AI.