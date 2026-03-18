Най-слабото място на бизнеса у нас са процесите и координацията между екипите

Процесите и координацията между екипите са най-слабото място на бизнеса у нас, като ефективността им достига едва около 38%. Това показват данни от измерване на организационната ефективност сред 250 компании по Organizational Efficiency Index (OEI)*, представени от Вергиния Накова, изпълнителен директор на консултантската компания Mission Point по време на конференцията HR Summit.

„Внедряването на изкуствен интелект не е спасението срещу слаба организационна ефективност. Ако в организацията е хаос, AI ще създаде повече хаос“, коментира тя.

Съветът на Вергиния Накова е организациите да създадат ефективна структура и организация, както и ясни и работещи процеси, и едва след това да въвеждат AI автоматизация.

При седем от осем измерени показатели на организационната ефективност резултатите са под 50%, включително за комуникация и поток на информацията. Това означава, че служителите губят голяма част от времето си в търсене на информация вместо в реално вършене на работа. Начинът, по който се осъществяват мониторингът, контролът и отчетността също водят до голяма загуба на ефективност. В много организации няма достатъчно яснота кой за какво отговаря, кой взема решения и кой носи отговорност, когато нещо се забави или обърка.

„Често след срещи важната информация остава в бележки, чатове или в главите на хора, без да се комуникира навреме до екипа. Това води до пропуски, разминавания и загуба на контекст“, каза още изпълнителният директор на Mission Point.

Вергиния Накова отбеляза, че в много случаи мениджмънтът няма инструменти, с които да координира ежедневните работни дейности на хората, да знае какво се случва, кой докъде е стигнал, кой какво е направил.

Според нея данните са категорични, че реалният ефект от AI няма да дойде от самата технология, а от това дали компаниите ще подредят начина, по който работят. Това означава, че бизнес процесите трябва да станат прости, ясни и автоматизирани, информацията да е налична и лесно достъпна и тогава всичко ще работи като една свързана среда.

*OEI измерва реалната организационна ефективност чрез осем конкретни показатели