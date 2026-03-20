OpenAI обединява услугите си в „суперприложение“ за компютри

OpenAI планира да обедини приложението си ChatGPT, платформата за програмиране Codex и браузъра си в едно „суперприложение“ за настолни компютри – стъпка, целяща да опрости потребителското изживяване и да продължи усилията за фокусиране върху програмирането и бизнес клиентите, съобщава Wall Street Journal.

Ръководителят на отдела за приложения Фиджи Симо ще ръководи промяната и ще се фокусира върху подпомагането на търговския екип на компанията при пускането на новия продукт на пазара. Президентът на OpenAI Грег Брокман, който в момента ръководи дейностите на компанията в областта на изчислителните технологии, ще помогне на Симо да наблюдава обновяването на продукта и свързаните с него организационни промени, заяви говорителка на OpenAI.

Промяната в стратегията бележи значителен обрат спрямо миналата година, когато OpenAI пусна серия от самостоятелни продукти, които невинаги намираха отклик сред потребителите и понякога създаваха липса на фокус в компанията. Ръководството на OpenAI се надява, че обединяването на продуктите в едно приложение ще позволи рационализиране на ресурсите, докато компанията се стреми да надделее над успеха на конкурента Anthropic.

OpenAI се опитва да се фокусира върху създаването на т.нар. „агентни“ AI възможности в рамките на новото суперприложение, в което AI системите могат да работят автономно на компютъра на потребителя, за да изпълняват различни задачи, включително писане на софтуер и анализ на данни, посочва OpenAI.

„Осъзнахме, че разпръскваме усилията си в твърде много приложения и системи и че трябва да ги опростим“, споделя Симо във вътрешно писмо до служителите в четвъртък. „Тази фрагментация ни забавя и затруднява постигането на желаното ниво на качество.“

Висши мениджъри, сред които главният изпълнителен директор Сам Алтман, директорът по научноизследователската дейност Марк Чен и Симо, са прекарали последните няколко седмици в преглед на продуктовото портфолио на OpenAI и в търсене на области, които да бъдат извадени от списъка с приоритети. На среща със служителите миналата седмица Симо заяви, че не могат да си позволят да се разсейват със „странични задачи“ предвид бързия успех на Anthropic в привличането на корпоративни клиенти и клиенти в областта на програмирането.

OpenAI води бизнес битка с Anthropic за увеличаване на продажбите към компании, които искат да закупят AI инструменти, повишаващи производителността на служителите им. Продажбите към предприятия първоначално не бяха във фокуса на OpenAI, но компанията поднови усилията си, след като видя огромния успех на продуктите Claude Code и Cowork на Anthropic.

Говорителка на OpenAI заяви, че новото „суперприложение“ ще позволи на екипите в OpenAI да работят по-тясно заедно и ще помогне на изследователския отдел да фокусира усилията си върху подобряването на един централен продукт. През следващите месеци компанията очаква да добави нови „агентни“ възможности в приложението си Codex, за да може то да помага с задачи, свързани с производителността, извън програмирането, преди да обедини ChatGPT и браузъра Atlas в суперприложението. Мобилното приложение ChatGPT няма да бъде променяно.