OpenAI ограничава страничните си проекти, за да се фокусира върху основната си дейност

Мениджърите на OpenAI финализират плановете за мащабна промяна в стратегията, за да преориентират компанията към програмирането и бизнес потребителите, признавайки, че стратегията „да правим всичко наведнъж“ ги е поставила в отбранителна позиция, пише Wall Street Journal.

Фиджи Симо, главен изпълнителен директор на OpenAI за приложенията, е представила промените пред служителите, заявявайки, че висшето ръководство активно проучва кои области да бъдат изключени от приоритетите. Те очакват да уведомят персонала за промените в следващите седмици.

„Не можем да пропуснем този момент, защото сме разсеяни от странични задачи“, е казала Симо пред персонала. „Наистина трябва да постигнем висока производителност като цяло и по-специално в бизнес сферата“.

Миналата година OpenAI обяви редица нови продукти, включително генератора на видео Sora, уеб браузър, наречен Atlas, ново хардуерно устройство и функции за електронна търговия за ChatGPT. Алтман преди това сравни този подход със „залагане на серия от стартъпи“ вътре в OpenAI, а стратегията помогна да се затвърди репутацията на компанията като пионер в AI епохата.

OpenAI е под нарастващ натиск от страна на конкурента Anthropic, който се превърна в доминиращ доставчик на изкуствен интелект за бизнеса благодарение на успеха на продуктите Claude Code и Cowork. Те включват т.нар. агенти, способни самостоятелно да изпълняват сложни задачи за потребителите, и станаха изключително популярни в Силициевата долина. Anthropic е заложила на по-малко продукти в сравнение с OpenAI, фокусирайки усилията си върху корпоративния пазар и пазара за програмиране.

Симо е заявила пред персонала, че успехът на Anthropic трябва да послужи като „сигнал за тревога“ и че OpenAI трябва да си възвърне лидерската позиция сред софтуерните разработчици и корпоративните клиенти. Настоящи и бивши служители споделят, че миналогодишният подход „да правим всичко“ понякога е водил до липса на фокус и че на моменти е било трудно да се разбере стратегическата посока на OpenAI. Изчислителните ресурси често се прехвърляха от един екип към друг в последния момент, а организационната структура на компанията ставаше все по-сложна.

Приложението Sora на OpenAI за кратко време зае първото място в App Store на Apple след пускането му през септември миналата година, но използването му се стабилизира през следващите месеци. Компанията сега се стреми да интегрира функции за генериране на видео в основното си приложение ChatGPT. Междувременно Anthropic затвърди лидерството си в бързоразвиващия се сегмент на програмирането, а Claude Code се превърна в предпочитания инструмент за множеството софтуерни инженери, работещи в технологични компании.

В областта на кодирането OpenAI възвърна част от позициите си след пускането на нова версия на приложението си Codex миналия месец и актуализиран модел, наречен GPT 5.4, пригоден за професионална работа. Симо отбеляза наскоро, че Codex вече има над два милиона активни потребители седмично, което е почти четири пъти повече спрямо началото на годината. Компанията също така се стреми да разпредели инженери в консултантски фирми и бизнес партньори, за да ускори внедряването на изкуствения интелект в много индустрии.