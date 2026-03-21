Amazon ще направи нов опит да стъпи на пазара на смартфони

През 2014 г. Amazon представи първия си смартфон с надеждата да се конкурира с Apple и Samsung. Вместо това Fire Phone беше бракуван след малко повече от година и се превърна в един от най-известните провали на Amazon.

Сега Amazon подготвя нов телефон.

Проектът е кръстен вътрешно Transformer и се разработва в рамките на отдела за устройства и услуги, информира Ройтерс, като се позовава на четирима запознати източници.

Телефонът се разглежда като потенциално устройство за персонализиране на мобилни устройства, което може да се синхронизира с домашния гласов асистент Alexa и да служи като канал за клиентите на Amazon, казват източниците на агенцията.

Безос отдавна има визия за гласово управляван компютърен асистент, подобен на гласово контролирания компютър от научнофантастичния сериал „Стар Трек“. Той си представя смартфон, в чиято основа е пазаруването и който може да се конкурира с Apple, като предлага удобство при доставка и отстъпки чрез членството в Prime.

Това е и начин Amazon да получава нови данни за потребителите, достъпни само чрез мобилни телефони, в комбинация с история на покупките и предпочитания за съдържание.

Графикът на проекта Transformer остава неясен. Източниците на Ройтерс предупреждават, че той може да бъде прекратен, ако стратегията се промени или поради финансови проблеми.

Говорител на Amazon е отказал да коментира при запитване от страна на агенцията.

Функциите за персонализиране на новия телефон ще улеснят значително пазаруването от Amazon.com, гледането на Prime Video, слушането на Prime Music или поръчването на храна от партньори.

Ключов фокус на проекта Transformer е интегрирането на възможности за изкуствен интелект в устройството. Това може да елиминира нуждата от традиционни магазини за приложения, които изискват изтегляне и регистрация, за да се използват.

Alexa вероятно ще бъде основна функция, но не непременно основна операционна система на телефона.

Кратката история на хардуера с вграден изкуствен интелект е пълна с неуспешни навлизания на пазара, вкл. Humane AI pin и Rabbit R1 assistant. След доста критични отзиви джаджите бяха спрени от производство.

Това обаче не възпира компаниите да да се стремят към устройства с изкуствен интелект, които премахват визуалния език, управляван от приложения, на смартфоните. OpenAI работи с бившия главен дизайнер на Apple Джони Айв по няколко хардуерни прототипа. Apple, Google и Meta разработват нови очила с вграден изкуствен интелект и други устройства, като часовници и слушалки.

AWS на Amazon доминира в предоставянето на глобална инфраструктура за облачни изчисления. Компанията обаче се стреми да преодолее репутацията си на небрежна в предлагането на приложения с изкуствен интелект.

Alexa, която претърпя обновяване, водено от изкуствен интелект, се разглежда вътрешно като критична за бъдещето на Amazon в услугите, насочени към потребителите. Телефонът, според източниците на Ройтерс, е пореден опит на Amazon да ускори използването на изкуствен интелект от клиентите на устройството и чрез Alexa.

Първоначалното навлизане на Amazon на пазара на смартфони през 2014 г. включваше инструмент за пазаруване, базиран на камера, който разпознаваше продукти, намираше ги за продажба в Amazon.com и ги поставяше в онлайн количките на клиентите. Патентованата операционна система Fire OS не разполагаше с популярни приложения, достъпни в магазините за приложения, и имаше сложна система с множество камери за показване на 3D изображения. Това изразходваше батерията така, че телефонът често прегряваше.

Amazon предостави на Fire Phone безплатна година Amazon Prime, но въпреки това устройството се продаваше слабо. Amazon намали цената от 649 долара на 159 долара и в крайна сметка спря телефона след 14 месеца, като начисли обезценка от 170 млн. долара за непродадени запаси.

Колин Себастиан, анализатор във финансовата компания R.W. Baird, казва, че фактът, че компанията се е провалила със смартфон, не изключва автоматично нов опит в сферата. Той обаче предупреждава, че ще ѝ бъде трудно. „Amazon ще трябва да даде на потребителите убедителна причина да сменят телефона си, а хората са доста привързани към съществуващите магазини за приложения“, посочва той.

Лидерите на пазара Apple и Samsung заедно контролират около 40% от световните продажби на смартфони през 2025 г., според Counterpoint Research. Доставките на смартфони се очертава да отчетат най-големия си спад през 2026 г. заради нарастващите цени на чиповете, прогнозира International Data Corporation.