НАСА ще строи база на Луната за 20 млрд. долара и космически кораб за Марс

НАСА планира да инвестира 20 млрд. долара през следващите седем години за изграждане на база на повърхността на Луната, поредната голяма промяна в стратегията, която има за цел да позволи на хората да живеят на лунната повърхност в дългосрочен план, пише Bloomberg.

Администраторът на НАСА Джаред Айзъкман и други представители на агенцията представиха рамката на проекта във Вашингтон на среща с партньори и изпълнители, които участват в програмата „Артемис“ – лунната програма на агенцията, както и с американски конгресмени и чуждестранни правителствени служители.

В допълнение към плановете за база на Луната НАСА обяви също, че ще разработи изцяло нов космически кораб, който може да достигне до Марс. И двата проекта целят да изпълнят указ на президента Доналд Тръмп, подписан през декември, който призовава САЩ да изпратят отново астронавти на Луната до 2028 г. и да започнат изграждането на постоянна база на земния спътник до 2030 г.

„Данъкоплатците подкрепят НАСА, тъй като можем да променим света във въздуха, Космоса и науката и по този начин да вдъхновим следващото поколение“, коментира Айзъкман. „Не можем да се разпиляваме, като се опитваме да се занимаваме с детекки външно наложени и самоналожени отклонения на вниманието, като прескачаме направо към мечтите за сметка на постижима стратегия“, допълни той.

Съобщението беше направено около седмица преди НАСА да се опита да изпрати хора на Луната за първи път от над 50 години като част от мисията „Артемис 2“. Предстоящата мисия, която ще изпрати екипаж от четирима души в окололунната орбита, ще спомогне да се подготви почвата за кацане на Луната с екипаж през следващите години.

Спиране на Gateway

Като част от новата стратегия НАСА преосмисля дългогодишния си план за изграждане на космическа станция в орбитата около Луната.

От години американската космическа агенция разработваше Gateway, кодмическа станция, която трябваше да се намира в лунната орбита. Gateway трябваше да служи като място за живот и работа на бъдещите астронавти, както и като междинна точка преди хората да се приземят на лунната повърхност.

Но НАСА вече смята да пренасочи някои елементи от Gateway, така че да могат да функционират на лунната повърхност. Това може да засегне един от жилищните модули на Gateway, наречен HALO, който се изгражда от Northrop Grumman, както и друг жилищен модул, наречен I-Hab, който се изгражда от Европейската космическа агенция.

„Никой не би трябвало да се изненадва, че спираме Gateway в сегашната му форма и се съсредоточаваме върху инфраструктурата, която поддържа устойчиви операции на лунната повърхност“, казва Айзъкман. „Въпреки някои много реални предизвикателства, свързани с техниката и графика, можем да пренасочим оборудването и ангажиментите на международните партньори, за да подкрепим целите на програмата за повърхността и други цели“, допълва той.

Айзъкман коментира още, че НАСА ще разработи изцяло нов космически кораб, наречен Space Reactor‑1 Freedom, космически кораб с ядрено задвижване, който НАСА смята да изпрати на Марс до 2028 г. SR-1 Freedom ще има за задача да разположи хеликоптери на Червената планета, подобно на хеликоптера Ingenuity, който НАСА изстреля с марсохода си Perseverance.

Предстоящи предизвикателства

Програмата „Артемис“ на НАСА беше подложена на сериозни критики, тъй като струва скъпо и е съпътствана от забавяния в развитието. В доклад на главния инспектор на НАСА се посочва, че цялата програма „Артемис“ е струвала 93 млрд. долара до 2025 г., като техниката често не успяваше да отговори на предвидените графици.

Агенцията отбеляза, че планира да увеличи честотата на кацанията на Луната през следващите години. Във вторник НАСА публикува запитване за информация към сектора, за да подпомогне прехода от „мисии, ръководени от правителството, към търговски поддържана екосистема за лунен транспорт“, започващ с „Артемис 4“ и мисиите след нея. Айзъкман заяви, че целта е да се работи с поне две компании за изпращане на пилотирани мисии до Луната веднъж на всеки шест месеца в бъдеще.

„Америка никога вече няма да се откаже от Луната“, обеща той.

НАСА също така има изключително кратък срок да изпрати хора на Луната само за две години и половина с помощта на вече наетите изпълнители. НАСА избра SpaceX и Blue Origin на Джеф Безос за разработването на модули, които могат да кацнат на Луната и са способни да превозват астронавти безопасно. Но и двете компании трябва да преодолеят значителни инженерни препятствия, а в неотдавнашен доклад на главния инспектор на НАСА се посочва, че вероятно предстоят още забавяния за ракетата Starship на SpaceX, която компанията разработва с възможност за кацане на Луната.

Съобщението на Айзъкман следва значителна промяна на мисията „Артемис“ миналия месец. Като част от промяната НАСА планира да проведе допълнителна тестова мисия през 2027 г., която ще изпрати екипаж да се скачи с един или два от лунните модули в земната орбита като тренировка преди планираното кацане на Луната през 2028 г.