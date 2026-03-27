Anthropic спечели съдебна заповед за пауза на забраната на Тръмп върху AI инструмента ѝ

Anthropic спечели съдебна заповед, блокираща забраната на администрацията на Доналд Тръмп за правителствена употреба на AI технологията на компанията, след като производителят на чатбота Claude изтъкна, че тази мярка може да му струва милиарди в пропуснати приходи, съобщава Bloomberg.

Американският окръжен съдия Рита Ф. Лин издаде предварителна заповед в четвъртък (26 март), с която спря плана на администрацията да прекъсне всички връзки с Anthropic, докато се води съдебна битка във федералния съд в Сан Франциско. Тя отложи влизането в действие на заповедта със седем дни, за да даде на правителството възможност да обжалва.

Компанията заведе дело по-рано този месец, за да блокира декларация на Министерството на отбраната, според която Anthropic представлява заплаха за веригата за доставки на САЩ, ескалирайки спор с висок залог относно предпазните мерки на технологията с изкуствен интелект, използвана от военните.

Стартъпът искаше гаранции, че неговият изкуствен интелект няма да бъде използван за масово наблюдение на американци или за разгръщане на автономни оръжия, докато правителството се позова на националната сигурност, твърдейки, че не може да приеме никакви ограничения.

Лин постави под въпрос обосновката за забраната, като заяви, че тя не изглежда насочена към интересите на националната сигурност.

„Ако притеснението е за целостта на оперативната верига на командване, Министерството на отбраната просто може да спре да използва Claude“, написа съдията. „Вместо това тези мерки изглеждат целят да накажат Anthropic.“ Подобен ход „е класически пример за незаконно нарушение на Първата поправка“, каза тя.

Говорител на Пентагона не е отговорил веднага на искането за коментар, изпратено след работно време.

В изявление Anthropic приветства решението на съдията. „Макар този съдебен процес да беше необходим, за да защитим Anthropic, нашите клиенти и партньори, фокусът ни остава върху продуктивното сътрудничество с правителството, за да гарантираме, че всички американци се възползват от безопасен и надежден AI“, заявиха от компанията.

Anthropic твърди, че е изключена от правителствени договори, защото не е съгласна с администрацията, и аргументира, че заложените правни принципи засягат всеки федерален изпълнител, чиито възгледи не се харесват на правителството. Администрацията на Тръмп обеща юридическа битка, за да прогони Anthropic от всички американски правителствени агенции.

Предстоящото IPO

Междувременно Anthropic обмисля да листне акциите си на борсата още през октомври, докато AI компанията се състезава с конкурента си OpenAI за провеждането на първично публично предлагане, съобщават източници на Bloomberg.

Производителят на чатбота Claude е провел предварителни разговори с банки от Wall Street за поемане на водещи роли при евентуално листване, казват източниците, пожелали да останат анонимни, тъй като информацията не е публична.

Очаква се Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase и Morgan Stanley да бъдат разгледани за ключови роли при листването на Anthropic и OpenAI, казват някои от източниците.

The Information съобщи по-рано за времевата рамка на IPO-то на Anthropic. Листването може да събере над 60 милиарда долара, според информацията.

Обсъжданията продължават и все още не са взети окончателни решения, добавят източниците. Представители на Anthropic, Goldman Sachs и JPMorgan са отказали коментат. Говорители на OpenAI и Morgan Stanley не са отговорили веднага на запитвания за такъв.

Anthropic беше оценена на 380 млрд. долара в рамките на кръг от финансиране на стойност 30 млрд, долара, съорганизиран от MGX, който приключи през февруари. Компанията има партньорства с Google (Alphabet), Amazon.com, Microsoft и Nvidia. Тези утвърдени фирми са придобили дялове в стартъпа и са предоставили на Anthropic специализирани чипове и други технологии в сделки на стойност десетки милиарди долари.