Apple отваря Siri за конкурентни AI асистенти, спира производството на Mac Pro

Американската технологична компания Apple планира да отвори виртуалния асистент Siri за външни асистенти с изкуствен интелект (AI) – важна стъпка, насочена към утвърждаването на iPhone като AI платформа, съобщава Bloomberg.

Компанията се готви да въведе промяната като част от цялостното обновяване на Siri в предстоящата актуализация на операционната система iOS 27, посочват запознати източници. Асистентът вече може да използва ChatGPT благодарение на партньорството с OpenAI, но сега Apple ще позволи на конкурентни услуги да правят същото.

Промените са част от опит за обрат на развитието на Apple в областта на изкуствения интелект, където компанията изостава от конкурентите си в Силициевата долина. Преработването на Siri, пуснат за първи път преди почти 15 години, е в центъра на плана за завръщане. Представител на Apple е отказал да коментира.

Компанията разработва нови инструменти, които да позволят на приложения с AI чатботове, инсталирани чрез App Store, да се интегрират с асистента Siri, казват източниците, пожелали да останат анонимни, тъй като плановете все още не са обявени. Чатботовете ще работят и с предстоящото приложение Siri, както и с други функции в платформата Apple Intelligence.

Това означава например, че ако потребителите имат инсталирани Google Gemini на Alphabet или Claude на Anthropic, те ще могат да изпращат запитвания към тези услуги от гласовия асистент Siri, точно както могат да правят с ChatGPT, откакто Apple Intelligence стартира през 2024 г.

Подходът също така би трябвало да позволи на Apple да генерира повече приходи от абонаменти за изкуствен интелект на трети страни чрез App Store.

Тази промяна е отделна от съвместната работа на Apple с Google за преработване на Siri чрез моделите Gemini. Това споразумение е свързано с основната технология на Apple за Siri. Новата т.нар. система Extensions ще позволи на потребителите да обработват заявки чрез самата услуга Gemini, при условие че Google разреши на своето приложение да го прави.

Въпреки това новината първоначално оказа негативно влияние върху акциите на Google, като ги прати до дъно за деня в четвъртък. Акциите ѝ затвориха на цена от 280,92 долара, което е спад от 3,4%, докато книжата на Apple останаха почти без промяна на ниво от 252,89 долара.

Базираната в Купертино, щата Калифорния, компания планира да обяви най-новия си софтуер на 8 юни по време на Световната конференция на разработчиците, като функциите все още могат да се променят дотогава или да бъдат отложени. На сайта си производителят на iPhone обещава подробности за „напредъка в областта на изкуствения интелект“ по време на събитието.

Край на Mac Pro

Отделно от това Apple преустановява производството на настолния компютър Mac Pro – най-високия си клас модел, предназначен за видеоредактори, фотографи и други потребители с по-напреднали умения.

Компанията премахна устройството, което се продаваше на цена от 6999 долара, от сайта си. То не беше обновявано от 2023 г. насам, когато Apple пусна първия модел със собствен чип M2 Ultra. Тази конфигурация остаря значително, след като по-малкият Mac Studio беше обогатен с M3 Ultra миналата година.

Mac Pro ставаше все по-малко важен в продуктовата гама на компанията, като се има предвид припокриването на функционалността и изчислителната мощност с по-евтиния Mac Studio. Продажбите му бяха много слаби, като Apple изчерпваше запасите в магазините си през последните няколко седмици.

Bloomberg News съобщи за плана за преустановяване на производството през декември. По-рано този месец Apple спря монитора Pro Display XDR, който беше пуснат на пазара заедно с най-новия дизайн на Mac Pro през 2019 г. На негово място компанията пусна нови Studio Displays, предназначени за другите си Mac модели.

Apple винаги е планирала да премине от Mac Pro към Mac Studio, но срещна съпротива от страна на потребители, които искаха по-голяма разширяемост за мрежови карти и други компоненти, които Mac Pro е можел да предложи благодарение на по-големия си корпус.

Apple планира обновени модели на Mac Studio по-късно тази година с по-бързи процесори, съобщи Bloomberg News. Mac Pro беше единственото устройство на Apple, произведено в Америка. Но през февруари компанията обяви, че ще започне да произвежда Mac mini в завод в Хюстън по-късно тази година.