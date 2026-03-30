Как AI променя професията на преводача?

Технологията все още не може да замени усещането за смисъл и отговорността при работа с текст, коментира преводачът Калоян Кирилов

15:41 | 30.03.26 г.
Снимка: freepik
Изкуственият интелект променя преводаческата индустрия, като ускорява процесите и оптимизира работата на специалистите. Въпреки това технологиите все още не могат да заменят човешкия контекст, усещането за смисъл и отговорността при работа с текст. Това коментира преводачът Калоян Кирилов в предаването UpDate по Bloomberg TV Bulgaria.

Най-голямото предизвикателство остава адаптацията на самите преводачи към новите инструменти и изграждането на ефективна работа между човек и машина.

Събеседникът посочи, че развитието на технологиите в преводаческата индустрия през последните години е изключително динамично, като системите за компютърно подпомаган превод все по-активно интегрират изкуствен интелект. Това води до значително ускоряване на процесите, но същевременно поставя предизвикателства пред специалистите, които трябва да се адаптират към бързо променящата се среда. 

Според Кирилов изкуственият интелект не елиминира ролята на преводача, а променя начина на работа, като измества фокуса към управление и контрол на процеса.

„Преводачът работи със знанието - основната работа, която извършва не е механичното набиране на думи, а придаването на смисъл. Когато възложим търсенето на машина, която се справя много по-бързо от нас в това да намира информация, имаме повече време за творческата работа“, подчерта гостът.

Въпреки напредъка AI инструментите остават ограничени по отношение на контекста, времето и последователността в превода. Те могат да генерират различни версии на един и същи текст и не разполагат с човешкото усещане за смисъл. 

Свързани статии

„Изкуственият интелект няма никакво усещане за време и за личност. На него може да му се даде някакъв текст, примерно книга, той може да не знае в коя година се развива действието или какво означава това - тук се губи усещането за времеви контекст“, обясни Кирилов.

В чувствителни области като медицина и право ролята на човека остава критична. AI може да ускори процесите, но не може да носи отговорност за резултата, което прави човешкия контрол необходим. 

Успешните преводачи ще бъдат тези, които умеят да използват инструментите ефективно, без да разчитат изцяло на тях, каза Кирилов.

