Екипажът на "Артемида II" успешно се завърна на Земята

Екипажът на космическия кораб „Артемида II“ на НАСА се завърна на Земята и се приземи в Тихия океан в петък, с което човечеството успя да се завърне с пилотирана мисия до Луната – първата от над 50 години, съобщава Bloomberg.

Капсулата с екипажа „Орион“, построена от Lockheed Martin Corp., извърши спускане през атмосферата на планетата, преди да се приземи с парашути край бреговете на Калифорния малко след 17:00 часа местно време. НАСА съобщи, че екипажът е в добро здравословно състояние.

Завършването на пътуване, обхващащо 1,1 милиона километра от излитането, представлява последното голямо изпитание на 10-дневната мисия „Артемида II“, която изпрати астронавтите около Луната, подобри рекорди за разстояние на пилотиран космически полет и предостави нови изображения на повърхността на спътника.

Катери на американския флот можеха да бъдат видени на живо да обграждат капсулата „Орион“ след кацането. Спасителният екип разгъна гигантски надуваем сал и успешно извади четиримата астронавти от капсулата около час и половина след кацането. Те ще бъдат насочени към спасителен кораб, за да преминат медицински прегледи.

„Цялото пътуване беше впечатляващо, кацането беше перфектно и като президент на САЩ, не бих могъл да бъда по-горд!“, написа Доналд Тръмп в публикация в социалните мрежи. „Очаквам с нетърпение да ви видя всички скоро в Белия дом. Ще го направим отново и след това, следващата стъпка, Марс!“.

Въпреки почти перфектното завръщане, екипажът е имал някои проблеми със сателитната си телефонна комуникация със спасителния екип, докато е бил във водата.

Мисията привлече общественото внимание по целия свят от момента, в който капсулата излетя на върха на ракетата Space Launch System, построена от Boeing Co., на 1 април. Зрителите станаха свидетели на целия полет на екипажа - от ежедневни ритуали до заснемане на затъмнение по време на най-отдалеченото от Земята пилотирано космическо пътешествие.

„Честно казано, все още нямам думи“, изтъква администраторът на НАСА Джаред Айзъкман, заобиколен от ликуващи зрители, в предаване на живо от борда на спасителната лодка.

По време на приблизително 13-минутното спускане обратно към Земята, плазмата се е натрупала от външната страна на „Орион“, като температурите са достигнали близо 2760 градуса по Целзий. „Орион“ е навлязла в атмосфера със скорост от около 40 000 км/ч.

Всички погледи бяха насочени към работата на топлинния щит на „Орион“ - защитна бариера от външната страна на космическия кораб, предназначена да предпази капсулата от екстремни температури по време на спускането през атмосферата.

В навечерието на тази мисия, критици като бившия астронавт на НАСА Чарлз Камарда изразиха загриженост относно топлинния щит, твърдейки, че той не е достатъчно безопасен, за да защити екипажа.

По време на мисията „Артемида I“ през 2022 г., по-големи от очакваното парчета от топлинния щит се отчупиха по време на спускането на непилотираната капсула.

НАСА взе решение да пусне „Артемида II“ със същия дизайн на топлинния щит, но промени пътя, който „Орион“ трябва да мине през атмосферата, за да се сведе до минимум времето, което капсулата прекарва при свръхекстремни температури. За следващите мисии от програмата „Артемида“, корабът ще разполага с нов топлинен щит.

Въпреки че мисията беше определена за успешна, пътуването не премина без технически трудности. НАСА откри проблем със системата за задвижване на цилиндричния сервизен модул на „Орион“ и начина, по който той поддържа налягането. Тази система вероятно ще се нуждае от „обширно препроектиране“ за бъдещи мисии, изтъква Амит Кшатрия, заместник-администратор на НАСА.

След като мисията приключи, НАСА ще приложи поуките, извлечени от „Артемида II“, тъй като агенцията се стреми да изпрати хора на повърхността на Луната още през 2028 г.

„Това е първата мисия — нашата първа мисия — до Луната от много други, които предстоят“, заяви пред журналисти Лори Глейз, изпълняващ длъжността заместник-администратор на НАСА за разработване на изследователски системи.