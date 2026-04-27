Силициевата долина направи изкуствения интелект печеливш. Токио може да го направи полезен

Преди няколко десетилетия Япония се намира на светлинни години пред света о отношение на технологиите. Сгъваемият телефон е чудо за всеки американец, пълен с функции, далеч надхвърлящи всичко познати на пазара в САЩ.

Но по време на ерата на смартфоните и интернет, Силициевата долина набра значителна преднина. Остротата на Япония отслабна, изоставайки в прехода от хардуер към софтуер. Сега Токио се опитва да направи нещо по-амбициозно от това да навакса спрямо САЩ – иска да се превърне в най-благоприятния за стартъпи град в света.

Този тласък се ръководи от губернатора Юрико Койке, която управлява най-голямата метрополия в света от 2016 г. Бивш министър на отбраната и една от най-опитните политически фигури в Япония, сега тя залага бъдещето на града на предприемачите.

Компаниите, които досега са подкрепяли Япония, са големите, утвърдени предприятия, изтъква Койке в интервю. Тя твърди, че по-младите японци са дигитални туземци с по-глобален поглед. Нейното правителство иска да се справи с пречките пред стартъпите заедно с предприемачите, вместо да ги остави да се оправят сами.

В момента Токио е на 11-то място в световен мащаб по отношение на стартъп екосистемите, в сравнение с 15-о място през 2023 г., показват данни на Startup Genome. Градът е дом на осем еднорога.

Присъщите предимства на Токио звучат банално, ако човек не живее другаде. Влакове, които пристигат навреме, улици, които са безопасни, инфраструктура, която работи.

Японците не споделят общия скептицизъм към AI. Графика: Bloomberg

Койке смята, че тази надеждност е голяма част от икономическата привлекателност на града.

Токио привлича повече водещи технологични таланти, отколкото някои външни хора биха предположили. Лион Джоунс, бивши талант на Google, съавтор на основополагащата статия, която е в основата на целия съвременен генеративен изкуствен интелект, се мести в града през 2020 г.

Няма съмнение, че Силициевата долина остава най-големият инкубатор за стартъп компании в света. Но разликата между изключителното му богатство и видимата градска дисфункция е все по-трудна за игнориране. Токио предлага различен модел - място, където технологиите могат да подобрят живота не само на основателите, но и на всички останали.

Моментът на революцията в областта на изкуствения интелект може да е в полза на града. Ако последната технологична ера възнаграждаваше предимно потребителските интернет платформи, следващата може да даде по-голяма стойност на това, което Япония вече прави добре: роботиката, индустриалната прецизност и новата сфера на „физическия изкуствен интелект“. Тя е дом на някои от водещите световни доставчици на роботика. Amazon.com Inc., Microsoft Corp. и Google харчат десетки милиарди долари за центрове за данни в страната. Слабата йена прави обществените поръчки и наемането на местни служители сравнително евтини. Страната също така се утвърждава отново в областта на напредналите чипове, от навлизането на Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. в Кюшу до подкрепените от правителството усилия за производство на 2-нанометрови полупроводници в Хокайдо.

Япония е пълна с противоречия относно изкуствения интелект. Хората тук гледат с по-малко недоверие на технологията, може би защото намаляващото население и недостигът на работна ръка правят автоматизацията необходима. И все пак приемането ѝ е бавно.

Има по-малко места по света, където изкуственият интелект изглежда по-подходящ за решаване на дългосрочни проблеми с производителността, както и за подпомагане на стартъпите да станат глобални. Япония се нарежда на 96-то място от 123 държави по широко използван показател за владеене на английски език, което създава напрежение за чуждестранните основатели и местните предприемачи, които се опитват да се разширят в чужбина. Изкуственият интелект е необичайно добър в намаляването на тази бариера. Той може да помогне и с кодирането в страна, която остава по-силна в хардуера, отколкото в софтуера.

Частни инвестиции в компании за изкуствен интелект. Японските фирми все още изостават от своите глобални конкуренти в привличането на финансиране. Графика: Bloomberg

Много правителства казват, че подкрепят предприемачеството. Токио е прикрепил реални цели към лозунга, като си е поставил за цел да насърчава 10 пъти повече стартъпи, публично-частни партньорства и еднорози. Градът подкрепя четвъртата си годишна конференция Sushi Tech, едно от най-големите събития за стартъп компании в Азия. Повече от 700 компании участват в изложениетто.

Скептиците са прави да се питат дали амбициозното поставяне на цели на Токио е достатъчно. Япония все още е известна с тежката си бюрокрация. Голяма част от това е в ръцете на националното правителство, но Койке казва, че иска Токио да се превърне в модел за бързина. „Иновациите се развиват изключително бързо“, а градските лидери обикновено могат да се справят с по-бързия темп от своите колеги в национален мащаб, обяснява тя.

Капиталът е друго слабо място. Япония все още изостава от конкурентите си във финансирането на компании за изкуствен интелект. Но геополитиката може да помогне - като близък съюзник на САЩ, страната е по-привлекателна дестинация за инвеститорите, които са все по-ограничени или несигурни относно Китай.

Политиците в Токио са прави да се съсредоточат върху изграждането на екосистема, а не само върху създаването на няколко водещи стартъпи. Но по-трудната задача е да се помогне на основателите да се разраснат. Това означава култивиране на опитни управленски таланти, може би като се улесни трансфера на таланти от големи компании в средата на кариерното им развитие в полза на нови играчи, без това да се третира като край на кариерата. Създаването на канали както за млади, така и за опитни кадри би разширило предприемаческата база на града.

Някои обвиняват културната неприязън към риска за това, че възпира предприемачите. Но чуждестранните инвеститори трябва да признаят, че Япония не е монолит.

Койке казва, че вече използва широко изкуствен интелект, посочвайки колко много се е подобрил той в административната работа. Градът го прилага в канализационните системи, остаряващата инфраструктура и устойчивостта на бедствия. Това е по-завладяваща визия за изкуствения интелект; не като зрелище, а като инструмент, който действително може да помогне на хората в ежедневието.

И може би точно там възможностите на Токио са най-големи. Ако изкуственият интелект може да даде тласък на амбициите на града за развитие на широка стартъп екосистема, той може да поведе света в създаването на визия, изградена около решаването на проблеми от реалния свят. Силициевата долина направи изкуствения интелект доходоносен. Токио може да го направи полезен.