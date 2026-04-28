ЕК ще се срещне с технологични компании поради опасенията относно конкурентоспособността

Европейската комисия (ЕК) ще се срещне с компании от технологичния сектор и от индустрията за полупроводници по-късно тази седмица на фона на опасенията сред бизнеса, че стремежът към конкурентоспособност на блока е недостатъчен, съобщава Bloomberg.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен ще се срещне късно в сряда с редица компании, сред които ASML Holding NV - водещ доставчик на литографски системи за полупроводниковата индустрия, Siemens AG, Nokia и Ericsson, разкриват запознати с въпроса източници.

Това се случва в момент, когато ЕС се стреми да повиши конкурентоспособността си на фона на нарастващия натиск в лицето на американските и китайските компании.

Главният изпълнителен директор на базираната в Нидерландия ASML, Кристоф Фуке, отбеляза миналата седмица, че Европа представлява малък дял от продажбите на компанията за миналата година. Регионът представлява само 1% от продажбите на системи на ASML, въпреки че фирмата е най-ценната компания в Европа.

„Виждаме това като предизвикателство“, посочва Фуке на годишното събрание на акционерите на компанията. „Затова решихме да се обединим с група компании в Европа, като Airbus SE, Siemens AG, Nokia, Ericsson и SAP SE“, добавя той.

Това обединение се стреми да събере на едно място идеи, както и някои конкретни искания към Европа и към различните правителства в региона, „за да работим заедно по екосистемата“, подчертава Фуке.

Говорейки на събрание на Християндемократическа партия в Берлин в понеделник, Фон дер Лайен настоя, че „конкурентоспособността е основната грижа на ЕК“, обещавайки да предостави на компаниите „по-бърза и по-целенасочена среда“, която да им позволи да се развиват.

Коментарите на Фон дер Лайен са предхождани от критиките от страна на германския бизнес относно липсата на усилия на ЕС за опростяване на регулациите.

Въпреки това блокът настоява, че се вслушва в опасенията на бизнеса. Той предложи фонд за конкурентоспособност на стойност над 400 млрд. евро за насърчаване на индустриалната устойчивост, технологичното лидерство и иновациите като част от следващия си дългосрочен бюджет, който започва през 2028 г.

Освен това ЕК финализира пакет за технологичен суверенитет, който ще включва правила за чиповете и „суверенните“ облачни изчисления. Това допълва законите за киберсигурност и цифрови мрежи.