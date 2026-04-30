Инвеститорите са все по-загрижени, че Microsoft не се възползва от търсенето на AI услуги

Облачният бизнес на Microsoft Corp. отчита ръст, който надминава с малко очакванията на анализаторите и ги разочарова. Инвеститорите са все по-загрижени, че компанията не се възползва напълно от търсенето на услуги с изкуствен интелект, пише Bloomberg.

Звеното Azure реализира 39% ръст на приходите през третото фискално тримесечие след коригиране на валутните колебания, съобщава компанията в изявление. Това едва надвишава средната оценка на анализаторите за 38% ръст.

Общо 20 млн. клиенти на компанията вече плащат за Copilot, водещото ѝ приложение за изкуствен интелект в сравнение с 15 млн. през предходното тримесечие.

Най-големият производител на софтуер в света е фокусиран върху комерсиализацията на изкуствения интелект чрез своите облачни услуги и приложения като Copilot. Microsoft обаче се затруднява да осигури достатъчно бързо достъп до капацитета на центровете за данни, за да се възползва напълно от търсенето на клиентите.

Капиталовите разходи на Microsoft за изминалото тримесечие възлизат на малко под 32 млрд. долара, което е по-малко от средната оценка на анализаторите от 35,3 млрд. долара, включваща и лизинг.

Приходите на Microsoft за тримесечието възлизат на 82,9 млрд. долара, над консенсусната оценка от 81,29 млрд. долара.

Приходите от Microsoft Cloud възлизат на 54,5 млрд. долара, което е с 25% повече при постоянна валута, посочват от компанията.

Технологичният гигант отчете печалба на акция от 4,27 долара за тримесечието януари-март, което е с 0,22 долара повече спрямо прогнозата на анализаторите.

Акциите на компанията поевтиняват в следборсовата търговия. От началото на годината пазарната ѝ оценка спада с 12%. Понижението се дължи главно на опасенията относно слабото приемане на Copilot и стабилността на софтуерния бизнес на Microsoft Office, според анализаторът на Jefferies Брент Тил.