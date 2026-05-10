Голям център за данни на Microsoft в Африка се бави заради искане за гарантирани плащания

Голям обект за център за данни на Microsoft Corp. в Източна Африка се бави заради разногласия с кенийското правителство, свързани с искането на компанията за гарантирани плащания, съобщават запознати с въпроса източници, цитирани от Bloomberg.

Microsoft и партньорът му, базираният в Абу Даби технологичен конгломерат G42, поискаха от правителството да се ангажира да плаща за определен капацитет годишно, допълват източниците, пожелали да останат анонимни, тъй като разговорите са от частен характер. Когато правителството не могло да осигури гаранциите на поисканото от Microsoft ниво, преговорите се провалили, уточняват те.

В крайна сметка компанията може да реши да ограничи проекта, казват източниците.

Кения придвижва преговорите напред и „те не са провалени или оттеглени“, коментира Джон Тануи, главен секретар в кенийското Министерство на информацията. „Мащабът на центъра за данни, който искат да изградят, все пак изисква известно структуриране“, допълва той. Изикванията относно енергията също продължават да се обсъждат, заяви Тануи, без да влиза в конкретика.

Постигнатото споразумение през 2024 г. предвиждаше проект, захранван с геотермална енергия, в размер на 1 млрд. долара за рязко увеличаване на облачните изчисления в региона. Тогава компанията съобщи, че първата фаза с капацитет от около сто мегавата може да заработи тази година. Целта е проектът да се надгради до 1 гигават.

Кенийският президент Уилям Руто също заяви, че енергията за проекта е надхвърлила наличните ресурси на страната. „Трябва да изключим половината страна за захранването на центъра за данни“, каза той на неотдавнашно събитие в Найроби.

Думите на Руто „не означават, че проектът е бил замразен, а че Кения трябва да се изправи пред мащаба на изискваната енергия, за да подкрепи цифровата инфраструктура от следващо поколение“, коментира Филип Тиго, специален пратеник на Кения за технологиите, в изявление по имейл.

Преговорите за проекта от 60 мегавата с местната компания EcoCloud продължават, съобщи един от източниците.

Обектът е в центъра на ангажимента на Microsoft да помогне на Кения да изгради изкуствен интелект, който включваше професионално обучение и нови софтуерни модели. Проектът щеше да увеличи значително способностите за облачни изчисления на региона и да противодейства на технологичната експанзия на китайски компании в Африка.

Обектът беше първият съвместен проект с G42, след като Microsoft инвестира 1,5 млрд. долара в технологичния шампион на Обединените арабски емирства. Преди тази инвестиция G42 прие да се освободи от китайските си активи и от китайското оборудване. За G42 обектът е знак за амбицията ѝ да се разшири извън местния си пазар и да се превърне в значим разработчик на облачни услуги с изкуствен интелект.

Междувременно Microsoft се стреми да намери изчислителни ресурси за облачния си бизнес. Брад Смит, президент на компанията, определи кенийския проект като знак за дипломатическа сила между САЩ и ОАЕ.

При обявяването му той нарече предложения проект „най-голямата единична стъпка за постигане на напредък в наличната цифрова технология“ в историята на Кения.