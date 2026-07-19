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Изкуственият интелект може да се превърне в нова политическа разделителна линия

Хората, които възприемат изкуствения интелект като заплаха, подкрепят по-строги регулаци, а по-оптимистично настроените подкрепят инвестиции в обучение и адаптиране

10:08 | 19.07.26 г.
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Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Обществените нагласи към изкуствения интелект все повече се разделят по политически линии, което създава предпоставки темата да се превърне в една от най-поляризиращите в бъдеще. Това показва наскоро публикувано изследване, съобщава уебсайтът PsyPost.

Учени от САЩ и Канада са анкетирали близо 6000 души, за да установят как хората възприемат влиянието на изкуствения интелект върху икономиката и пазара на труда. Резултатите показват, че едни виждат технологията като двигател на икономическия растеж и по-високата производителност, а други се опасяват, че тя ще доведе до масова загуба на работни места и по-голяма икономическа несигурност.

Тези различия се отразяват и върху предпочитаните политики. Хората, които възприемат изкуствения интелект като заплаха, подкрепят по-строги регулаци. По-оптимистично настроените са склонни да подкрепят инвестиции в образование, преквалификация и адаптиране на работната сила към новите технологии.

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Изследователите отбелязват, че нагласите към изкуствения интелект вече съвпадат с традиционните политически разделения, което създава възможност темата да бъде използвана от политиците за мобилизиране на избиратели.

Според авторите на изследването обществените възгледи все още могат да се променят с навлизането на технологията в ежедневието, но изкуственият интелект има потенциала да се превърне в едно от най-оспорваните политически предизвикателства през следващите години.

(БГНЕС)

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Последна актуализация: 10:08 | 19.07.26 г.
изкуствен интелект
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