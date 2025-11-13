Verizon ще съкрати около 15 хил. работни места

Verizon Communications планира да съкрати около 15 хил. работни места в стремежа си да намали разходи, докато се бори с нарастналата конкуренция за клиенти както на безжични услуги, така и на домашен интернет, съобщават запознати с въпроса източници, цитирани от Wall Street Journal.

Съкращенията, които са най-големите в историята на оператора, ще се осъществят през следващата седмица, уточниха източниците. Очаква се по-голямата част от съкращенията да се осъществят чрез уволнения на служители.

Verizon планира също да преобразува около 200 магазина във франчайз операции, което ще заличи служители от ведомостите за заплати, казват източниците.

Към февруари компанията имаше около 100 хил. служители, сочат документи, подадени в Комисията по ценните книжа и борсите.

Verizon, най-големият доставчик на телекомуникационни услуги в САЩ по брой абонати, е изправена пред ожесточена битка както на пазара на безжични услуги, така и на домашен интернет. Компанията губи важни абонати на телефонни услуги с последващо плащане в продължение на три поредни тримесечия, тъй като други компании за безжични услуги привличат клиентите ѝ. През април тя започна да предлага гаранции за фиксирани цени за голяма група клиенти, въпреки че конкурентите също пуснаха подобни промоции.

През последното тримесечие Verizon загуби 7000 абонати на телефонни услуги с последващо плащане, докато анализатори от Wall Street прогнозираха ръст от 19 хил. AT&T и T-Mobile отбелязват ръст в броя на абонатите с последващо плащане.

Миналия месец Verizon назначи главния си независим директор Даниел Шулман за нов главен изпълнителен директор. Шулман, който е бивш ръководител на PayPal и Virgin Mobile USA, заяви, че ще намали агресивно всички разходи на компанията и ще предприеме стъпки за спиране на загубата на клиенти.

„Verizon е на критична повратна точка“, заяви той миналия месец по време на телефонен конферентен разговор, на който бяха обсъдени резултатите на компания за третото тримесечие.

Тя заяви, че планира да излезе от или да рационализира старите си дейности, които не предлагат ясни пътища към рентабилност, и ще се стреми да бъде по-гъвкава организация.

„Имаме огромни възможности да бъдем по-ефективни, да бъдем по-агресивни. Намаляването на разходите ще бъде начин на живот за нас тук“, заяви Шулман.

Анализатори на Morgan Stanley заявиха в бележка от октомври, че осъществяването на визията на Шулман на зрелия телекомуникационен пазар в САЩ „няма да бъде лесно и бързо“. Те допълниха, че е „възможно, ако не и вероятно, Verizon да подобри оперативните и финансовите си резултати с времето, като остане рационален участник на пазара“.

Verizon се присъединява към вълна от компании, които намаляват размерите си, като някои от тях намират технологични начини за подобряване на ефективността. Корпоративни гиганти като Amazon.com, United Parcel Service и Target обявиха съкращения на работни места през последните седмици.