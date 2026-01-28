България влиза в "Дигиталния път на коприната" с коридор по дъното на Черно море

България, чрез държавното дружество "Булгартрасгаз", ще участва в проекта "Кардеса" за изграждане на подводен телекомуникационен коридор в Черно море до Грузия с разклонения към Турция и на по-късен етап и към Украйна. Това съобщиха от газопреносното дружество след церемония по подписване на Меморандум за разбирателство, който очертава рамката на проекта.

Коридорът е част от инициатива за свързаност между Европа и Азия, наричана "Дигитален път на коприната", който преминава през Кавказ, Каспийско море и Централна Азия. "Булгартрансгаз" предоставя за този проект вече изградена тръба с трасе София – Ботевград – Плевен – Полски Сеновец – Търговище – Провадия – Лозенец – Стара Загора – Пловдив – Ихтиман – София, първоначално предназначена за спомагателна комуникационна мрежа, както и до 50 кв. м терен в компресорни станции за контейнерни колокационни съоръжения.

С участието си в този проект България реално става входна точка на "Дигиталния път на коприната" в Европа. Това е възможност за реализацията и на дългосрочния план на Министерството на енергетиката за привличане на технологични компании, центрове за бази данни и изкуствен интелект, на които България засега предлага електроенергията от бъдещите ядрени реактори и възможности за охлаждане (от водите на р. Дунав).

"Кардеса" бележи началото на нов етап за устойчивостта и сигурността на интернет инфраструктурата в региона, отчете изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов и допълни, че телекомуникационните мрежи вече не са само икономическа инфраструктура, а ключов елемент от националната сигурност.

„Проектът ще засили диверсификацията и суверенитета на данните между Европа и Азия и ще допринесе за повишаване на киберсигурността в енергийния сектор, като предостави физически независима телекомуникационна свързаност за сигурната експлоатация на критична инфраструктура“, отчете той.

В инициативата участват Vodafon, Deutsche Telekom и NEQSOL Holding, като общият размер на инвестицията е повече от 100 млн. евро.

Малинов сложи подпис под Меморандума за разбирателство от името на ДЗЗД "Новател– Булгартрансгаз". Дружеството заедно с Apollo Submarine Cable System Limited и PrJSC VF Ukraine ще осигури свързаност между Ахелой и София, което е част от проекта "Кардеса".

Изпълнител на подводната система ще е Xtera - една от водещите компании в световен мащаб при проектирането и изграждането на подводни телекомуникационни мрежи. Страните ще положат всички усилия да реализират проекта до средата на 2027 г., съответно да финализират и подпишат договорите без ненужно забавяне, допълват от "Булгартрансгаз".

Изграждането на "Кардеса" ще започне от България през 2027 г. У нас "Новател" ще изгради и оперира цифровата инфраструктура в района на Ахелой, както и две независими оптични трасета до София. Проектът се реализира в партньорство с „Булгартрансгаз“ под формата на публично-частно партньорство между телекомуникационния и енергийния сектор.