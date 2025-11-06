"Булгартрансгаз" предлага общи заявки за газ за страните по Вертикалния коридор

Вертикалният газов коридор е единствената възможност за достъп на американския втечнен газ за държавите от Югоизточна Европа, коментира директорът на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов по време на шестото заседание на Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество (P-TEC), което се провежда в Атина. Основната тема на дискусиите е газовият проект.

Малинов отбеляза възможността за обединението на пазарите в региона и подаване на обща заявка за сключване на дългосрочен договор с доставчици на американски втечнен газ за постигане на по-добри цени.

"Не е тайна, че преди 5-6 години целият регион беше изцяло зависим от руски газ, но с нашия визионерски подход инвестирахме първо в терминала в Александруполис, за да имаме диверсификация и свобода на избор", коментира Владимир Малинов, цитиран от пресцентъра на "Булгартрансгаз".

Той допълни, че инфраструктурата на Вертикалния газов коридор в България ще бъде завършена през 2026 година. Увеличеният капацитет за пренос между Гърция и България и между България и Румъния ще бъде предложен на пазара още на следващия годишен търг.

Идеята за Вертикален газов коридор възникна още през 2014 година, но получи нов тласък с войната в Украйна и плановете за отказ от руския природен газ. През 2023 година "Булгартрансгаз" съобщи, че има голямо търсене на газ и предложи реализацията на проекта. Първоначалната идея беше за капацитет за пренос между 3 млрд. куб. м и 5 млрд. куб. м природен газ годишно от Гърция, България и Румъния към страните от Централна Европа - Унгария, Словакия, както и Молдова и Украйна. Сега вече се говори за капацитет за пренос по тръбите до 8 млрд. куб. м годишно.