Първи близки кадри на руския изтребител Су-57 от Китай показват смущаващо лошо качество

Китай допусна за първи път близък достъп до руския изтребител Су-57 при подготовката за изложението Airshow China 2024, което се провежда в Джухай. Появилите се кадри показаха лошото качество на работата, видимо и с просто око.

A very rare close-up look at Russian Su-57 5th generation stealth aircraft at Zhuhai Airshow 2024.

