Бойните действия в Украйна се забавят, но готви ли се Путин за мирни преговори?

В началото на февруари бойните действия в Украйна видимо се забавят, а украинските военни започнаха да съобщават за върнати позиции в някои части на бойното поле. През последната седмица Русия е окупирала 23 кв. км, което е най-бавното темпо от година.

Според украински военни наблюдатели причината за това е не подготовка за преговори и край на войната, а фактът, че в последните седмици Русия използва основно пехота, без бронирана техника, насочвайки се напред. Това води до забавяне на темпото, а също така и до по-големи загуби в жива сила.

Бившият руски дипломат Борис Бондарев, който напусна службата си след началото на пълномащабната война през 2022 година, отчита, че руският президент Владимир Путин няма намерение да преговаря за мир и край на войната. Пред AP той коментира, че надеждите в Кремъл са, че новият американски президент Доналд Тръмп скоро ще се отегчи от войната или нещо по-важно ще привлече вниманието му.

Според анализатори Путин по-скоро ще използва среща с Тръмп, за да озвучи своите ултиматуми, отколкото да преговаря за края на войната. Подобна среща ще покаже Русия като световна сила и ще има добър ефект за вътрешната публика на Путин, но едва ли ще донесе нещо повече.

Преди ден Доналд Тръмп съобщи, че е разговарял с руския президент за края на войната, но не уточни кога се е случило това. Изненадваща е реакцията в Кремъл на този коментар - говорителят Дмитрий Песков заяви, че нито може да потвърди, нито да отрече, че такъв разговор е имало. Зам.-министърът на външните работи на Русия Михаил Галузин пък отбелязва, че досега Москва не е получавала изгодно предложение, което да я накара да започне преговори, допълва Ройтерс.

Тръмп също така заяви, че през тази седмица ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски. Самият той през уикенда съобщи, че са определени дати за срещи с ключови съюзници: Америка, Европа и ислямския свят. В края на тази седмица Зеленски ще бъде начело на украинската делегация за Мюнхенската конференция по сигурността и очакванията са, че ще има разговор между него и вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс.

Украинските военни започват да връщат позиции около Часов яр - около магистралата Т0504 - Бахмут - Костянтинивка, сочат данни на украинския Център за отбранителни стратегии. Водят се боеве на юг от огнеупорната фабрика, която беше част от основната защита на града, но падна преди десетина дни.

Въпреки изявленията на Министерството на отбраната на Русия за окупацията на Торецк, боевете за него продължават, сочи още сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна за 1082-ия ден от началото на пълномащабната война. На 9 февруари са регистрирани 13 директни бойни сблъсъка, основно в северните части на града.

През уикенда над Торецк беше свален и самолет Су-25. Военният анализатор Олександър Коваленко отбелязва, че сваленият самолет е бил учебно-боеви - с две места за пилот и наставник. Су-25 е основен изтребител при подкрепата на щурмовите операции на сухопътните войски. Ако това действително е така, наличието на учебни самолети на бойното поле е сигнал за проблеми, посочва още Коваленко и допълва, че макар и основни за ВВС, този тип изтребители вече не се произвеждат в Русия.

Най-интензивни остават боевете около Покровск - 33 през миналото денонощие. Украинците контраатакуват и връщат позиции край Котлине и Звирово, което облекчава контрола на магистралата Покровск - Днипро.

През миналото денонощие са регистрирани общо 99 директни бойни сблъсъка. Руснаците са извършили 87 въздушни удара с 138 управляеми авиационни бомби, както и близо 6000 артилерийски обстрела.

Военноморските сили на Украйна съобщават за един кораб на бойно дежурство в Черно море към 6 часа на 10 февруари. Той е ракетоносец с потенциален залп от 4 ракети "Калибър".

По данни на ВВС има въздушни атаки с управляеми авиационни бомби над градове в близост до фронтовата линия. В ранните часове на 10 февруари са регистрирани и редица атаки с общо 83 дрона, като 61 от тях са унищожени със средствата на противовъздушната отбрана (ПВО). 22 са неутрализирани без последствия. Има съобщения за поражения по сгради и инфраструктура от паднали отломки в Суми, както и Харковска, Полтавска и Кировоградска област.

В Киев също има поражение по нежилищна сграда от паднали отломки в Соломянский район, пише кметът Виталий Кличко в Telegram. Предишни информации за пожари в други части на украинската столица след атаки с дронове не се потвърждават.

Украински специални части са в основата на атаката в Курска област в края на миналата седмица, съобщава Forbes. Според анализите на изданието използвана е тактика, която в момента е основна за руснаците - малки щурмови групи търсят слабости в отбранителните линии и извършват бърз пробив. Украйна залага на отлично подготвени военни за щурмовите групи, а Русия залага на броя - често тези щурмови групи стават жертва на защитниците, но заради големия брой атаки в крайна сметка се стига до пробив.

Новата офанзива в Курска област накара руските военни да се прегрупират и изпратят към Черкаская Конопелка части, които защитават Погребки, Малая Локня, Нови клин и Дарийно, което от своя страна отслабва руските позиции в тези региони. Според анализаторите от Центъра за отбранителни стратегии следващата стъпка за подсилване на позиции в Курска област и опит да бъдат върнати завладените от Украйна територии е изтегляне на части от Херсонска или Запорожка област.

Геолокализирани данни показват, че украинците напредват по магистралата 38К-028 Суджа - Обоян на югозапад от Руская Конопелка. ВСУ отчита 18 сблъсъка в региона, като руснаците са използвали 69 управляеми авиационни бомби. В последните дни обстрелите по позиции в Курска област рязко се увеличиха.

За атаки с дронове по две рафинерии в Краснодарския край - в Афипски и Славянск на Кубан, съобщават местни жители в социалните мрежи. Според руски военни кореспонденти този път са използвани далекобойни американски дронове PD-2, които поразяват цели до 1000 км.

Министерството на отбраната на Русия отчита 15 свалени дрона в ранните часове на 10 февруари. Седем от тях - над Краснодарския край. Местните власти съобщават за паднали отломки, повредили покриви на жилищни сгради.

Паника и спешна евакуация е предизвикала аварията с танкера Koala, който заседна на пристанището в Уст -Луга (Ленинградска област) през уикенда. Екипажът съобщи за взривове в машинното отделение, които определя като с възможна "външна намеса". Според руски военни кореспонденти на брега е имало опасения за атака с дронове, включително и морски.

Росморречфлот съобщава за взрив в машинното отделение на кораба, но без да е засегнато товарното отделение. Танкерът превозва 132 хил. тона мазут и в момента се намира на кея на пристанището, а екипажът е евакуиран.

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщава за технически проблеми при опитите да бъдат запалени двигателите на танкера.

Прибалтийските държави се отделиха от енергийната мрежа на Русия и Беларус и се присъединиха към Европа. Естония дори показа на живо момента на изключването си.

The moment Estonia disconnected its power grid from Russia has been shared online. A historic step toward energy independence. https://t.co/i6tnYgDleh pic.twitter.com/GwwM17YlIN