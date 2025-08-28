Първите европейски отбранителни облигации целят да се възползват от инвеститорския интерес

Първата емисия облигации, предназначена да финансира разходите за отбрана на Европа, се предлага от френска банка в четвъртък с цел да се възползва от силния интерес на инвеститорите към сектора, пише Bloomberg.

BPCE продава облигациите на стойност най-малко 500 млн. евро в съответствие с новата методология на Euronext за „Европейски отбранителни облигации“, съобщава запознат с въпроса източник. Форматът е подобен на зелените облигации, като постъпленията са ограничени, с изключение на това, че в този случай средствата ще финансират военни фирми вместо екологични проекти.

Знаковият продукт показва коренна промяна в нагласите към финансирането на индустрията след нашествието на Русия в Украйна през 2022 г. Компаниите от областта на отбраната сега са една от най-горещите теми на европейските пазари, тъй като производителите се стремят да изпълнят допълнителните поръчки на стойност милиарди евро, постъпващи от правителствата. Дори някои устойчиви фондове, които преди време бяха включили сектора в черния си списък, сега се задействат.

„Обещанието за използване на постъпленията отразява огромната задача, която стои пред Европа“, казва Морин Шулер, ръководител на отдела за финансова стратегия в ING Groep NV. „Смятам, че занапред ще видим още такива емисии, като банките ще се включат в подкрепа на финансирането на амбициите на Европа в областта на отбраната“, допълва той.

Първоначалните прогнози за цената сочат ниво от около 105 до 110 базисни пункта над средните суапове за петгодишните облигации, според запознат източник.

Тъй като войната бушува близо до границите им, а американският президент Доналд Тръмп заплашва да оттегли подкрепата си, ръководителите на Европейския съюз бързат да създадат нов военен капацитет за възпиране, който да е достатъчно силен, за да устои на Русия. През юни страните членки на НАТО приеха да увеличат разходите за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт, след като Тръмп многократно критикува европейските си съюзници за недостатъчните им разходи в областта на сигурността.

Компании за управление на активи и банки се съревновават да извлекат печалба от треската за разходи. Това доведе до ръст на цената на акциите на компаниите в областта на отбраната, които заемат четири от водещите пет места в индекса Euro Stoxx 600. Дори фирми, които са само косвено свързани с отбраната, привличат орди от потенциални кредитори.

Акциите на компаниите в областта на отбраната поскъпват значително по-бързо от тези на другите компании в Европа. Графика: Bloomberg LP

Емисията от облигации на BPCE е новото усилие на банката да се възползва от тази треска. Тя вече увеличи финансирането си за отбранителната промишленост два и половина пъти, а финансирането за износ на френски продукти в областта на отбраната – с над седем пъти, стана ясно от презентация пред инвеститори.

Но продажбата идва в бурен момент за френския дълг поради политическата несигурност. Лихвите по заемите на страната се увеличиха в сравнение с другите страни, откакто премиерът Франсоа Байру съобщи, че ще поиска вот на доверие следващия месец. Сътресенията увеличиха и спредовете на облигациите на френските банки.

Нова рамка

Макар BPCE да заяви, че „черпи вдъхновение“ от съществуващите стандарти на пазара на облигации, тя не се стреми да квалифицира своя дълг за отбрана като „устойчиви облигационни инструменти“ съгласно широко използваните насоки от Международната асоциация на капиталовите пазари (ICMA). В съобщение от юни тя заяви, че емитентите вероятно не трябва да се стремят да финансират проекти в областта на отбраната с такива етикети, тъй като етичните инвеститори остават загрижени за това къде ще се озоват оръжията.

Вместо това BPCE използва нова рамка, разработена от френския борсов оператор Euronext, наречена „Европейски етикет за облигации за отбрана“. Тя беше разработена с „участието на ключови заинтересовани страни от екосистемата за финансиране на отбраната и сигурността, включително финансови институции, инвеститори, емитенти и други пазарни участници“, се казва в документ от юли.

Не е ясно колко инвеститори с мандат за устойчиво инвестиране ще участват в продажбата. Облигациите в областта на отбраната на BPCE са съпътствани с ангажимент, че банката ще публикува годишен отчет за разпределението, проверен от външен оценител, подобен на стандартите за отчитане на зеления дълг.

„Това означава, че BPCE има голям шанс да финансира отбраната без никаква критика. Ако сте ги купили, не можете да се притеснявате за финансирането на отбраната от тях“, казва Люк Хикмор, мениджър на портфейл с фиксирана доходност в компанията Aberdeen.