Норвегия купува британски фрегати за 13,5 млрд. долара в най-голямата си военна инвестиция

Норвегия съобщи в неделя, че е избрала Великобритания за свой стратегически партньор за придобиването на нови фрегати в най-голямата си инвестиция във военната област в историята. Сделката на стойност около 10 млрд. паунда (13,51 млрд. долара) е за укрепване на морската отбрана на скандинавската страна, пише Ройтерс.

Германия, Франция, Великобритания и САЩ предложиха конкурентни проeкти за фрегати.

„Фрегатите са съществена част от нашата отбрана, защото са ключови за защитата на суверенитета ни“, заяви премиерът Йонас Гар Стьоре на пресконференция.

Норвегия наблюдава за НАТО обширната площ от 2 млн. кв. км в Северния Атлантик, използвана от ядрените подводници на руския северен флот.

Ключова мисия на фрегатите ще бъде да наблюдават руските подводници, чиято база се намира на полуостров Кола, район в Арктика, граничещ с Норвегия.

Британският премиер Киър Стармър приветства сделката, която по думите му е на стойност 10 млрд. паунда.

В крайна сметка сделката ще доведе до създаването на комбиниран флот от 13 фрегати за противолодъчна война – осем британски и поне пет норвежки, които ще оперират съвместно в Северна Европа, добави той.

Британски официални представители, които се стремят към икономии от мащаба за собствения си флот и да стимулират корабостроителната промишленост в Шотландия, активно рекламираха фрегатите на BAE Systems, известни като T-26 City-class.

Сделката ще подкрепи 4000 работни места във Великобритания, включително над 2000 в Шотландия, съобщи британското правителство.

Норвегия граничи с Русия и увеличава разходите си за отбрана в светлината на нашествието на Москва в Украйна и искането на американския президент Доналд Тръмп НАТО да подсили военната си мощ.

Проектът за споразумение с Великобритания гарантира също така индустриално сътрудничество с норвежката промишленост, равняващо се на общата стойност на придобиването, съобщи норвежкото правителство.

Норвегия, която е с население от 5,6 млн. души, в момента разполага с четири фрегати. По-рано тя заяви, че може да поръча пет фрегати с опция за още една.

„Това ще бъде най-голямата покупка до момента и сега влизаме в преговори за окончателен договор“, каза Гар Стьоре.