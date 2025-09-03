Битка за таланти: Оръжейните компании в Европа привличат служители с по-високи заплати, йога и други екстри

Rheinmetall измислиха дързък начин да се представят пред търсещите работа младежи.

На събития за набиране на кадри мениджърите на германския военен доставчик раздават пакети с презервативи, на които е отпечатано името на компанията и посланието: „Безопасността е важна. Винаги и навсякъде.“

Това е знак за променящите се времена в Европа, където производителите на оръжие правят всичко възможно, за да привлекат ново поколение работници, дори прибягвайки до пикантни трикове, за да се харесат на работната сила, която традиционно е съставена от мъже, пише Bloomberg.

Други работодатели в отбранителната индустрия предлагат йога курсове, щедри заплати и разширяват мрежата си за набиране на кадри, за да превърнат готвачите в ресторанти в заварчици, които строят бойни кораби. Някога консервативната индустрия се опитва да промени имиджа си, за да привлече хора, необходими за сглобяването на танкове, ракети и подводници за отбраната на континента.

Производителите на оръжие, изведнъж затрупани с поръчки, се надпреварват да подменят застаряващата работна сила с току-що дипломирани висшисти и работници, привлечени от други индустрии. Но програмистите, ядрените инженери и дори водопроводчиците имат други възможности и обикновено не биват привлечени от кариери, свързани с производството на оръжия за унищожение.

„Това е индустрия, която преди не беше толкова привлекателна и не беше свикнала да се конкурира за най-добрите таланти“, казва Кристиан Каунерт, професор по международна сигурност в Dublin City University. „Сега те трябва да подобрят имиджа си и да станат по-привлекателни за по-младите хора.“

Увеличаването на разходите за отбрана до 3% от брутния вътрешен продукт – през юни членовете на НАТО поставиха дългосрочна цел от 5% – ще изисква до 760 хил. квалифицирани работници в Европа до 2030 г., според оценки на консултантската компания Kearney. Заетостта е била около 1 млн. души през 2023 г., според Aerospace, Security and Defence Industries Association of Europe.

Парите приближават, макар все още да не се изливат. Предвид продължаващата инвазия на Русия в Украйна и натиска на американския президент Доналд Тръмп върху съюзниците да харчат повече, Европейският съюз се ангажира с 800 млрд. евро за превъоръжаване. Германия направи отбраната свой основен приоритет, а Великобритания преразпредели средства от чуждестранната помощ.

Но наемането и задържането на таланти е затруднено от години на недостатъчни инвестиции, деиндустриализация и общественото мнение около производството на оръжия, което не се радва на голяма популярност сред по-младите кандидати.

Отбраната „отдавна е в упадък“, заяви в интервю главният изпълнителен директор на Babcock International Group Дейвид Локууд. „Ако искате мениджър за обект с 500 до 600 души, наистина трябва да го отгледате сами.“

Най-голямото препятствие пред британския производител на фрегати, подводници и самолетоносачи е да намери подходящите хора за подходящите позиции, казват Локууд и неговите най-близки сътрудници.

Едно от предизвикателствата е да се намерят хора с опит в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката. Има постоянен недостиг на работници в STEM областта, заяви говорител на италианската отбранителна фирма Leonardo. За да привлече по-млади работници, компанията предлага по-конкурентно заплащане и засилва програмите за кариерно развитие, като целта ѝ е да наеме до 7000 души до 2028 г. – включително в областта на квантовите технологии, изкуствения интелект и високопроизводителните изчисления.