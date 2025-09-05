България ще предостави минни кораби и достъп до летища за сигурността на Украйна

България ще изпълни ангажиментите си като част от "коалицията на желаещите" в рамките на решението на Народното събрание, съобщи премиерът Росен Желязков в брифинг след срещата си с председателя на Европейския съвет Антониу Коща. Двамата участваха в последното заседание на коалицията в Париж - Коща на живо, Желязков - онлайн.

По думите на премиера страната ни няма да изпраща войници в Украйна като част от сухопътните гаранции за страната. България обаче ще бъде част от коалицията в защитата на Черно море - с минни кораби, както и за въздушната сигурност , предоставяйки достъп до летища и друга инфраструктура.

"Планираме важни съвместни проекти с други страни членки за придобиване на системи, особено в сферата на противовъздушната, противоракетната отбрана, военната мобилност, артилерията, безпилотни летателни апарати и други", посочи Желязков, цитиран от правителствената прессулжба.

26 държави от "коалицията на желаещите" се ангажираха да предоставят гаранции за сигурността на Украйна след края на войната. Подробностите около плановете все още се уточняват, но ангажиментите включват изпращане на военен контингент в Украйна, защита по въздух и в морето.

Украйна продължава да атакува руски енергийни обекти

Украински дронове отново поразиха рафинерията в Рязанска област, показват снимки в социалните мрежи. Според данни на местните власти отломки от свалени дронове са предизвикали пожар в промишлено предприятие, без да се дават повече подробности. Рязанската рафинерия е собственост на "Роснефт" и е една от големите в Русия.

В нощта срещу 5 септември бяха атакувани и обекти в окупираните части на Луганска област. Има данни за поражения по петролна база , както и склад с боеприпаси. Под атака е и завод "Енергия" в Липецка област, в който се произвеждат батерии за дронове и части за ракети.

По данни на Министерството на отбраната на Русия съобщава за 92 унищожени дрона в нощта срещу 5 септември, от които 15 в Брянска, 13 в Ростовска и 12 в Тулска област. Данните сочат, че са унищожени 9 дрона над Рязанска област и 8 над Крим. В последните дни Украйна масирано атакува по радиолокационни системи и системи за противовъзудшна отбрана и в окупирания Крим, и в руските гранични области.

Зеленски и Фицо ще обсъдят енергийни въпроси

По-късно днес в Ужгород се очаква среща между украинския президент Володимир Зеленски и словашкия премиер Роберт Фицо като една от темите е енергетиката. Двамата лидери имат спорове по темата още от началото на 2025 година, когато Словакия приложи силен натиск срещу Киев да бъде подновен транзита на руски природен газ през Украйна, както и в последните дни след атаките по петролопровода "Дружба", които спряха доставките на руски петрол в Унгария и Словакия.

Преди ден в Париж Зеленски отбеляза, че американският президент Днолад Тръмп е изразил своето недоволство относно факта, че европейски държави продължават да купуват руски петрол, докато Европа настоява за засилване на санкциите срещу Русия.

Преди дни Роберт Фицо разговаря с руския президент Владимир Путин в Китай, оплаквайки се, че украинските удари по руската енергийна инфраструктура вреди на Словакия. "Спрете им доставките на газ, които вървят реверсивно, спрете им доставките на електроенергия - те веднага ще разберат, че има някакви граници на поведението им в областта на нарушаване на чужди интереси", посъветва го Путин, цитиран от пресслужбата на Кремъл.

Руското настъпление в части от Сумска област преминава в отбрана

Руските военни са преминали в отбрана в части от Сумска област, сочат данните на украинския Център за отбранителни стратегии. Според тях интензивността на бойните действия в района е намаляла и причината може да бъде и ротация, и недостиг на жива сила в района. Преди дни имаше данни за изпращане на части от Сумска област към по-горещата точка на бойните действия - Покровск.

Руската тактика за малки щурмови групи не е ефективна в Сумска област, а дроновете успяват да удържат атаките с техника, отбелязва Институтът за изучаване на войната (ISW).

Руски военни кореспонденти съобщават за контраатаки на украинците около Юнакивка през миналото денонощие, в които се използват и големи количества дронове. Продължават и бойните действия в Курска област. Сводката на Генералния щаб на ВСУ за 1289-ия ден от началото на пълномащабната война показва, че в района са се провели четири бойни действия, а Русия е обстрелвала позиции на украинците с 32 управляеми авиационни бомби.

Украйна си върна загубени позиции в Купянското направление, сочат данни на военни наблюдатели. Местните власти отбелязват, че евакуацията на цивилното население от Купянск е затруднено заради руски удари. През миналото денонощие са регистрирани девет атаки в района.

Интензивни остават боевете в Лиманското направление - 18 през миналото денонощие, както и в Сиверското направление, където ВСУ съобщава за 28 директни сблъсъка.

Продължават опитите за превземането на Часов Яр и Торецк.

Най-горещата точка остава Покровск, където ВСУ съобщава за 67 атаки. Като цяло през миналото денонощие са регистрирани 172 директни бойни сблъсъка. Русия е извършила и 78 въздушни удара със 136 управляеми авиационни бомби. Артилерийските обстрели остават под 5000, а използваните fpv дронове са 5600 - изстреляни по позиции на фронтовата линия и близките населени места.

Украинските ВВС съобщават за поредна нощ с атаки с дронове по населени места. Сводката сочи, че са използвани 157 дрона, 6 зенитни ракети С-300, изстреляни от Курска област, както и ракета Х-59. Системите за ПВО и средствата за радиоелектронна борба са унищожили 121 дрона от различни видове.

Русия атакува с балистични ракети хуманитарна мисия по разминиране в Черниговска област

Русия атакува с балистични ракети "Искандер - М4 хуманитарна мисия по разминиране в Черниговска област, съобщиха от Министерството на външните работи на Дания. Мисията е под егидата на Датския съвет за бежанците. В съобщението се отбелязва, че поне двама сътрудници на мисията са загинали при атаката, при която се отстраняват последици от окупацията на Черниговска област в началото на войната.

Според Русия при атаката са унищожени установки за изстрелване на дронове.