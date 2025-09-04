26 държави ще гарантират сигурността на Украйна по суша, въздух и море

26 държави са поели ангажимент да гарантират сигурността на Украйна в сухопътна мисия, защитата по въздуха и в морето, съобщи френският президент Еманюел Макрон след срещата на "коалицията на желаещите". В нея участват общо 35 държави, допълни още той. Позицията е, че трябва да бъде постигнат справедлив мир, а Русия не може да бъде наградена за нарушаването на международното право.

Макрон беше категоричен, че Украйна трябва да получи гаранции за сигурността си и не Киев е виновен за войната, а Москва. Агресорът иска да продължи войната, воден от своите неоколониални цели, а също така и заплашва и други държави.

Като част от гаранциите за сигурност на Украйна е и подсилването на украинската армия, което включва и финансиране и разширяване на производството на оръжия в Украйна и в Европа, както и покупката на дефицитни оръжия (например ракети за ПВО) от САЩ., съобщи и украинският президент Володимир Зеленски, който пристигна в Париж за заседанието на коалицията.

Членството на Украйна в ЕС е икономическа, политическа и геополитическа гаранция за мира в страната, допълни още украинският президент.

Двамата не отговориха кои държави на какви ангажименти са готови. Френският президент уточни, че не всички подробности могат да бъдат публично споделени - част от тях не са представени дори и пред лидерите, а само на ниво главнокомандващите на страните от "коалицията на желаещите".

Макрон съобщи още, че постигнатите договорености са били представени на американския президент Доналд Тръмп. Сега ще бъдат уточнени точните ангажименти между страните. Някои от тях ще участват само с финанси за гарантиране на мисиите, допълни Зеленски. Той посочи още, че ще има санкции за страните, които купуват руски петрол и така помагат на руската машина на войната. Американският президент е изразил и недоволството си, че две европейски държави - Унгария и Словакия, продължават да купуват руски енергоресурси, допълни още Зеленски.

Унгария забрани на ръководителя на безпилотните сили на ВСУ етническия унгарец Роберт Броуди да влиза в страната заради ударите по петролопровода "Дружба", които извърши неговото звено през август.

В "коалицията на желаещите" участват държави от Европа, включително и България, Турция и Албания, и от Тихоокеанския регион - Австралия, Нова Зеландия, както и Канада. Американският президент Доналд Тръмп съобщи в средата на август, че САЩ също ще предоставят гаранции и намекна, че те могат да бъдат свързани с подкрепление по въздуха на контингентите, които са на територията на Украйна, както и споделяне на разузнавателни данни.

Макрон беше категоричен, че мирният процес трябва да започне с двустранна среща на президентите на Русия и Украйна, а след това тя ще бъде последвана от тристранна (с Доналд Тръмп) и четиристранни (с европейски представители). Володимир Зеленски обърна внимание, че условието срещата да се проведе в Москва показва, че руският президент не иска да разговаря за края на войната. За него обаче тази среща е необходима, не желана.

Преди ден външният министър на Украйна Андрий Сибиха съобщи, че поне седем държави са готови да бъдат домакин на среща между президентите на Украйна и Русия, на която да бъде договорен мир.