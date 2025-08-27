Турция, Персийския залив или Европа - Украйна търси място за срещата Зеленски - Путин

Украйна води преговори на различни нива със своите съюзници в Европа и САЩ, за да очертае гаранциите за сигурност след края на войната, каза украинският президент Володимир Зеленски в своето вечерно обръщение за 1280-ия ден от началото на пълномащабната война. Той посочи, че тази седмица ще се разговаря и с представители на държави, посочени като възможно място за среща с президента Владимир Путин - Турция, страните от Персийския залив и Европа.

Според публикация във Financial Times гаранциите, които се обсъждат предвиждат създаването на демилитаризирана зона около фронтовата линия, в която да патрулират независими войски, приемливи и от Киев, и от Москва. След това първата зона на защита ще бъде украинската армия, въоръжена и подкрепена от съюзниците. Войски от съюзническите държави ще бъдат следващата линия за отбрана, а САЩ ще осигури наблюдение и контрол на изпълнението на ангажиментите, както и въздушна защита.

"От наша страна всичко ще бъде максимално готово за край на войната", заяви украинският лидер и допълни, че това зависи волята на световните лидери и най-вече на САЩ, които да окажат натиск върху Русия.

"Нужни са нови стъпки, нов натиск - санкции, мита, всичко това трябва да бъде на масата", каза още Зеленски и допълни, че след срещата във Вашингтон има нова основа за обща работа между двете държави.

Тръмп заплаши с икономическа война Русия, а Украйна със санкции

По време на заседание на правителството на САЩ, на което присъстваха и медии, американският президент Доналд Тръмп се съгласи, че трябва да има икономически натиск и "има много сериозни неща предвид", ако Владимир Путин и Володимир Зеленски не приключат войната..

"Няма да бъде световна война, но ще бъде икономическа и тя ще бъде много лоша за Русия. Не го искам", отбеляза още американския президент. Той допълни, че иска да сложи край на убийствата и ще го направи със санкции или с високи мита за Русия, Украйна или за когото се наложи.

В същото време обаче американският президент допълни, че САЩ ще продават оръжия на Украйнна чрез НАТО, макар че спира американското финансиране за Киев.

Тръмп коментира още, че Путин и Зеленски непрекъснато се разминават - ако единият иска среща, другият - не, и заяви, че "ги иска и двамата заедно".

"Няма значение какво говорят - това са глупости и всеки си придава важност", заяви още американският президент на въпрос как ще коментира изявленията на руския външен министър Сергей Лавров, че Володимир Зеленски не е легитимен и не може да подпише мирно споразумение.

Според Стив Уиткоф, представителя на Белия дом за Близкия изток, който на няколко пъти разговаря с руския президент, Владимир Путин е заявил, че е готов да преговаря и ще се срещне със Зеленски. "На масата има мирно предложение. Той действително каза това и се надявам да изпълни своето обещание", допълни той пред Fox News.

Русия е пробила през границите на Днипропетровска област

Русия е пробила през границата на Днипропетровска област и е окупирала две населени места - Запоризке и Новохеорхиивка, сочат данни на украинския проект DeepState. Това обаче беше опровергано от Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Оттам отбелязват, че настъплението на руснаците е спряно, боеве се водят около населените места, но те са под контрола на Украйна.

От ВСУ съобщават още, че настъплението е от малки щурмови групи, които са блокирани. Русия опитва пробив през границата още от началото на лятото, но досега не успява да се закрепи в тази област, за която Москва все още не е предявила претенции.

Най-интензивни остават боевете за Покровск

През миналото денонощие най-интензивни остават боевете за Покровск, сочи сводката на ВСУ. Руски военни кореспонденти съобщават за масирани удари с управляеми авиационни бомби по позиции на украинците по едни от фланговете около града - около Добропиля.

Украйна успя да спре пробив от щурмови групи в тази зона преди дни, а според руски военни анализатори причината е, че пробивът е бил прекалено дълбок и руснаците не са успели да укрепят позициите си.

ВСУ съобщава за общо 67 бойни сблъсъка в това направление. Интензивни през миналото денонощие са и бойните сблъсъци към Лиман, където са регистрирани 34 битки.

В Сумска и Курска област е имало 15 атаки, като руснаците са изстреляли и пет авиационни бомби по позиции на украинските военни.

В 1280-ия ден от началото на пълномащабната война са регистрирани 173 директни бойни сблъсъка. Русия е извършила и 64 въздушни атаки със 109 управляеми авиационни бомби, както и 4600 артилерийски обстрела и 3900 fpv-дрона по позиции на фронтовата линия и близките населени места.

ВВС на Украйна съобщава за 95 изстреляни дрона, както и управляеми авиационни бомби през нощта срещу 27 август. Със системите за ПВО и средствата за радиоелектронна борба са унищожени 74 дрона. Има попадения в 9 локации. По данни на местните власти повредени са енергийни съоръжения в Полтавска област.

Министерството на отбраната на Русия отбелязва 26 свалени дрона, от които 15 над Ростовска област. Има данни за нова атака към Новошахтинската рафинерия, която беше изгасена на 26 август - пет дни след предишната атака.

Русия струпва въоръжение в Орихивското направление

Украинският Център за отбранителни стратегии отбелязва струпването на сили и въоръжение в Орихивското направление (Запорожката област). ВСУ съобщава, че в това направление не е имало бойни действия през миналото денонощие.

На 25 август Украйна загуби МиГ29 и пилотът му загина. Според Defense Express това се е случило след въздушен двубой с руски Су-30, който е по-модерен и ефективен, над Запорожка област. Украинският пилот е извършил удари по руски позиции в региона.