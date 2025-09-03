Путин е готов да разговаря със Зеленски, ако той отиде в Москва

Руският президент Владимир Путин съобщи, че е готов на разговори с украинския си колега Володимир Зеленски, ако той отиде в Москва."Ако Зеленски е готов, нека дойде в Москва, такава среща ще се състои", заяви той в брифинг пред руски медии в рамките на посещението си в Китай, пише ТАСС.

Все пак руският президент си остави и известно пространство за маневриране, заявявайки, че среща със Зеленски е "път за никъде", защото в Конституцията на Украйна няма предвидено удължаване на пълномощията на президента.

Мандатът на Зеленски изтече през 2024 година, но Конституцията на Украйна забранява провеждането на избори по време на война. Основен принцип в правото е хората на избираеми длъжности да продължават да изпълняват своите задължания до назначаването на техен заместник.

Путин съобщи още, че американският президент Доналд Тръмп го е помолил да проведе такава среща. Досега от Кремъл обаче твърдяха категорично, че среща между Путин и Зеленски не е дискутирана с американския президент нито по време на срещата в Аляска, нито в последвали телефонни разговори.

Външният министър на Украйна Андрий Сибиха реагира на изявлението на Путин с пост в социалната мрежа X, в който посочва, че руският празидент прави нереалистично предложение.

"Има поне седем държави, които са готови веднага да домакинстват на среща между лидерите на Украйна и Русия, която да доведе до край на войната", посочи той. Според него срещата може да бъде проведена в Австрия, Швейцария, Турция, Ватикана и три държави от Персийския залив, а Володимир Зеленски е готов по всяко време на разговор.

Зеленски: Никой не вярва на Путин

Никой не вярва на Владимир Путин, заяви по време на брифинг в Дания Володимир Зеленски. Той посочи, че няма никаква гаранция, че ако Украйна предаде своите територии на Русия и изпълни нейните искания, Москва ще спре войната.

"За някои това са просто територии, но за нас това е нашият живот, нашата история", обясни още Зеленски и допълни, че в момента Русия е достигнала до най-укрепената част от защитата на Донбаска област. Превземането на областта в административните ѝ граници ще отнеме години и много човешки жертви. За четири години Русия не е успяла да превземе и една трета от територията на Донецка област, каза още украинският президент.

Няма да даваме подаръци на Путин, допълни още той.

В Дания Зеленски се срещна с лидерите на съюзниците от Северна Европа. Той отбеляза, че са обсъждани гаранциите за сигурност на Украйна, укрепването на украинската армия, както и покупката на оръжия от САЩ в рамките на програмата PURL. Нуждаем се от САЩ - както от политическа подкрепа, така и от оръжията, които можем да получим само от САЩ, заяви още Зеленски по време на брифинга с датския премиер Мете Фредериксен.

Става въпрос за системи за противовъздушна отбрана Patriot и ракетите за тях. "Путин се надява през зимата да убива хора там, където не достига неговата войска", заяви още Зеленски.

Европейската обиколка на украинския президент продължава с посещение в Париж, където ще се проведе среща на "коалицията на желаещите". Очаква се след разговорите в четвъртък европейските лидери да говорят и с американския президент Доналд Тръмп.

В първите изявления от Париж Зеленски благодари на своя колега Еманюел Макрон за предоставените възможности за ПВО и системите SAMP-T. "Не забравяте за това, когато всяка нощ живеете под обстрели и ракетни удари", посочи той.

Украйна ще произвежда ракетно гориво в Дания

Съобщение на датското Министерство на отбраната сочи, че украинската копания Fire Point планира да произвежда ракетно гориво в Дания. Компанията разработи представената наскоро ракета "Фламинго". Според оценки това би трябвало да е най-мощната ракета в арсенала на Украйна с далекобойност от 3000 км.

Дания е една от първите държави, които започнахада инвестират в развитието на военната промишленост в Украйна. Инициативите дори станаха нарицателни в Украйна - "датски модел". При него инвеститорите избират от списък с нужните за Украйна оръжия и влагат средства за тяхното производство, като могат да проследят как се разходват средствата им.

Тази схема помогна на Украйна да активира производството на дронове.