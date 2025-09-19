Кремъл е готов да повиши данъците на богатите, за да финансира войната

Увеличаването на данъците върху луксозни стоки и дивидентите, както и на богатите, изглежда е приемливо решение на фискалните проблеми за руския президент Владимир Путин, става ясно от дискусия с партийните лидери в Русия, публикувана на сайта на Кремъл.

"В някои други страни, сред които и САЩ - бих искал да деполитизирам този въпрос - по време на войната във Виетнам и по време на Корейската война, са правили същото, повишили са данъците на хората с високи доходи. Принципно и ние така ще направим", заяви руският президент, но отбеляза, че ще бъде направено внимателно, за да "не се прекалява".

Според него хората са патриотично настроени и когато видят, че парите им отиват за "конкретна, благородна цел", те няма да имат възражения.

Путин не коментира увеличаването на други данъци, макар че опозиционни издания публикуваха информация от свои източници, че се готви повишаване на ДДС, което да увеличи приходите в хазната.

По данни на Министерството на финансите дефицитът в бюджета през август достига 4,2 трилиона рубли (50 млрд. долара), като причините за него са ниските приходи от търговията с петрол и увеличените разходи за отбрана.

ГУР показа частите на новия реактивен руски дрон

Военното разузнаване на Украйна (ГУР) показа частите от свален реактивен дрон от ново поколение - "Геран-3". Според данните двигателят е китайски - Telefly JT80, който дава възможност за развиване на скорост от между 300 и 370 км/час на разстояние от около 1000 км. От ГУР посочват, че дронът набира максималната скорост, когато вече е в обхвата на украинските ПВО.

Реактивен дрон "Геран - 3". Източник: Военно разузнаване на Украйна (ГУР)

В дрона са идентифицирани още 45 части - половината от американски, но също така и от швейцарски, германски, британски и един японски производител.

Според Киев Украйна има свои дронове прехващачи, които успяват да се справят с новите модели. Те имат различна ефективност и допълват останалите системи за ПВО, отбеляза Павло Палица, който е зам.-началник на офиса на украинския президент. Министърът на отбраната Денис Шмихал пък отбеляза, че скоро Украйна ще произвежда по 1000 прехващача на ден, което ще помогне за отразяването на масирани атаки с по 800 дрона.

Полша ще се учи от Украйна как да сваля дронове

Украйна ще сподели своя опит по отношение на въздушната отбрана с полските военни и инженери, съобщи Шмихал в своя канал в Telegram. На 18 септември той разговаря с полския си колега Владислав Косиняк-Камиш и двамата подписаха меморандум за сътрудничество в различни области.

Украински военни анализатори критикуваха действията на Полша и НАТО в нощта срещу 9 септември, когато 19 дрона навлязоха във въздушното пространство на страната от Украйна и Беларус. Полските ВВС свалиха четири от тях, като за целта бяха вдигнати изтребители F-16 и F-35, разходите за чиито полети се изчисляват на милиони долари. Според експертите Варшава и страните от Алианса не са използвали опита на украинците, които успяват да свалят повече от 80-90% от дроновете, летящи над страната.

Нещо повече - една от ракетите, използвани от изтребителите, се оказа дефектна и падна върху къща, за щастие - останала празна по това време. Първоначално се смяташе, че щетите са нанесени от дрон, но по-късно властите потвърдиха, че става дума за невзривила се ракета.

По време на посещението си във Варшава украинският министър на отбраната договори и условия за съвместно производство на дронове на територията на Полша. Business Insider отбелязва, че Украйна започна да произвежда своите оръжия в чужбина основно в опит да се защити от засилващите се удари на руските дронове и ракети.

Русия атакува Киев с дронове

Украинските ВВС съобщава за нови вълни с дронове в нощта срещу 19 септември. Под обстрел отново са цели в Киев. Има съобщения за прекъсване на контактната мрежа на тролеите в столицата. Под обстрел е и химически завод в Павловград. Сводката на украинските ВВС сочи 86 изстреляни дрона, като системите за ПВО са унищожили 71 от тях.

Има потвърждения за атаките на украинските дронове по рафинерия на "Лукойл" във Волгоград, както и в комплекс с рафинерия на "Газпром" в Башкортостан в нощта срещу 18 септември. Министерството на отбраната на Русия съобщава за четири свалени дрона над Крим в нощта срещу 19 септември.

Русия копира украинския опит за борба с далекобойните дроновете

За разлика от Полша, Русия започва да копира методи и тактики на Украйна, за да се бори с дроновете, нанасящи значителни щети по един от най-големите източници на доходи за бюджета - петролната индустрия, пише украинското издание Defense Express. Сред тях е използването на учебния двуместния учебно-тренировъчен самолет Як-52. На едното място в кабината седи пилотът, а на другото - въоръжен с автомат или друго стрелково оръжие "ловец" на дронове.

Според военните анализатори тази тактика изисква много високо ниво на координация както между членовете на екипажа, така и с колегите им на земята, за да не станат жертва на приятелски огън. Такива инциденти вече са се случвали в Русия.

Ефективно средство, което Украйна използва, са и хеликоптерите Ми-8. Час полет с тях струва 1000 - 1500 долара и за това време може да свали десетина дрона. Военният анализатор Олександър Коваленко отчита, че мобилните групи вече нямат същата ефективност, тъй като дроновете започнаха да летят по-високо и по-бързо. Те обаче могат да бъдат заместени от лекомоторна авиация като Thrush 510G Archangel, AT-6 Wolverine или A-29 Super Tucano., чиито полети струват едва 500 - 1000 долара на час.

Украйна е в настъпление в Донецка област

Украйна е започнала операция по контраофанзива в зоните около Покровск и Долропиля, съобщи в 1303-ия ден от пълномащабната война украинският президент Володимир Зеленски. Той посети предните линии в Костянтинивка и Словянск и награди участващите в операциите. Зеленски съобщи, че украинските военни са освободили 160 кв. км и седем населени места. Според Института за изучаване на войната (ISW) вероятно става въпрос за Петривка, Веселе, Хрузке, Рубижне, Золотий Колодяз, Дорожине и Степи, които се намират около Добропиля.

Руски военни кореспонденти съобщават за пробив, както и че руски части вече са навлезли в Покровск, но според военните анализатори няма никакви данни за такова присъствие в града. Бойните действия в тази част на фронтовата линия се ожесточиха и през миналото денонощие са регистрирани 114 бойни сблъсъка, което е почти половината от битките на фронтовата линия.

Интензивни остават боевете в Лиманското (16) и в Сиверското направление (13) през миналото денонощие.

Руските военни заемат позиции в северните части на град Купянск, където преди дни осъществиха пробив през тръбите на газопреносната мрежа. Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) потвърдиха за настъплението през тръбите, но и допълниха, че изходът не е в рамките на града и е под огневи контрол. Инфраструктурата обаче се използва като прикритие от украинските дронове за логистични доставки.

ВСУ съобщава за общо 223 директни бойни сблъсъка през миналото денонощие. Русия е извършила и 71 въздушни удара със 131 авиационни бомби, както и 4600 артилерийски обстрела и удари с 5000 fpv-дрона.