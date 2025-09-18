Украйна твърди, че е започнала контраофанзива в най-тежкото направление в Донецка област

Украйна започна контраофанзива в най-тежкото направление на фронтовата линия - Покровското и зоната около Добропиля в Донецка обалст. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски след посещение на предни позиции в Краматорск и Словянск (Донецка област).

В своето обръщение за 1303-ия ден от пълномащабната война той съобщи, че украинските сили вече са освободили 160 кв. км площ в региона, освободени са седем населени места, а девет са "прочистени" от присъствието на руските военни. Пленени са повече от 100 войници, допълни още той. Украинският президент награди военни, които са се проявили в операциите в Донецка област.

По данни на украински военни анализатори от началото на септември руското настъпление е едно от най-бавните за годината - за първата половина са окупирани 80 кв. км.

Преди ден по време на брифинг с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола Зеленски каза, че Украйна има успехи в три направления на фронтовата линия и едното е блокирането на опитите за създаване на буферна зона в Сумска област. Той уточни още, че има нужда от ден-два, за да даде повече подробности за останалите направления.

Изявленията на руските и украинските власти се различават съществено - според коментар от преди ден на руския главнокомандващ ген. Валерий Герасимов, цитиран от Ройтерс, Русия напредва по всички точки на фронтовата линия. Публикации на международни анализатори и руски военни кореспонденти обаче го опровергават.

Русия контролира около 2/3 от територията на Донецка област и едно от условията за прекратяване на бойните действия, които поставя Кремъл, е Украйна да се изтегли от оставащите части, където обаче е една от най-укрепената защитна линия на украинските военни. Според медийни публикации по време на срещата в Аляска руският президент Владимир Путин е уверил американския си колега Доналд Тръмп, че ще успее да превземе Донецка област в административните граници до края на 2025 година.

Битката за Донбас реално започна още през 2014 година и до 2022 година Русия контролираше вече към 1/3 от територията на Донецка област и части от Луганска област.

Русия опитва да превземе Покровск вече близо две години. През лятото беше близо до пробив в един от фланговете - около Добропиля, но Украйна изпрати резерви от "Азов", които спряха настъплението в района.

Според военни анализатори Русия сега е струпала голям брой войски към Донецка област и Покровск и се готви за мащабен щурм, но става въпрос за прегрупиране - военните части се изпращат от други области с интензивни боеве и, макар и добре подготвени, частите влизат в новата битка без време за възстановяване и попълване на загуби.

Украинските дронове пък принудиха руснаците да атакуват пешком, в малки щурмови групи от по до четирима души, които да търсят слабости в отбраната.

Доналд Тръмп: Путин ме подведе

Междувременно по време на своята визита във Великобритания американският президент Доналд Тръмп, който опитва да посредничи за край на войната, призна, че руският му колега Владимир Путин го е подвел и не е спрял да воюва. "Той ме подведе, наистина ме подведе. Ще видим как ще приключи всичко", обясни той по време на брифинг с британския премиер Киър Стармър, цитиран от Sky News.

Великобритания е един от най-близките съюзници на Украйна и част от "Коалицията на желаещите". Стармър отбеляза, че Путин не изглежда заинтригуван от край на войната, визирайки и атаките по сградата на Британския съвет в Киев преди няколко седмици.

Тръмп коментира големите загуби на руските военни, които надвишават тези на украинските, и посочи, че това е най-кръвопролитният конфликт от Втората световна война насам. Това е причината и да опитва да го приключи, но усилията досега не дават резултат. Доналд Тръмп се дистанцира от политиката на Белия дом досега и на няколко пъти обвини украинската страна за начало на войната и нежелание да я приключи. От март насам той настоява за прекратяване на огъня и мирни преговори между президентите на двете воюващи страни.

Наскоро Тръмп за първи път нарече Русия "агресор" в Украйна, а с днешния си коментар всъщност казва, че Путин е причината войната да продължава.

Във Великобритания американският президент посочи още, че светът е бил на крачка от Трета световна война - нещо, за което обвини Зеленски по време на публичния спор в Овалния кабинет през февруари и допълни, че сега вече тази опасност е преодоляна.