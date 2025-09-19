Германия обмисля как да замени Франция в проекта за водещ изтребител на Европа

Напрежението между Берлин и Париж относно водещата европейска програма за изтребители на стойност 100 млрд. евро принуждава Германия да започне да проучва как да замени Франция с Швеция или дори Великобритания, освен ако не бъде постигнато споразумение до края на годината, пише Politico.

Системата за бойна авиация Future Combat Air System (FCAS) стартира през 2017 г. и е проектирана да замени Rafale и Eurofighter Typhoon до 2040 г.

Търканията около FCAS - съвместна програма между Франция, Германия и Испания, не са нещо ново, но мащабът на разочарованието на Берлин сигнализира за опасна точка за бъдещето на изтребителя точно когато Европа се опитва да засили отбраната си, за да се справи с повишената заплаха от Русия, пише изданието.

Според запознати източници на медията германското министерство на отбраната е повдигнало въпроса за FCAS в разговори миналата седмица с Airbus. Компанията е отговорна за германската част от разработването и изграждането на самолета.

Разговорите разкриват недоволството на Берлин от това, което официалните лица възприемат за натиск от страна на френската индустрия за прекомерна роля в програмата. Това отношение насочва германците да обмислят резервни варианти, включително да продължат с програмата без Франция.

На компанията е казано, че германското правителство проучва потенциално по-тясно сътрудничество с Швеция или Великобритания. Друга възможност е Германия да действа самостоятелно с Испания.

Длъжностни лица от германските военновъздушни сили са информирали депутатите от Бундестага по-рано тази седмица за разговорите, според представител на законодателния орган.

„В един момент [германският] парламент ще трябва да реши дали ни е нужен този самолет, или не“, коментира пред медията депутатът от Социалдемократическата партия Андреас Шварц. Той предупреждава, че производството дори не е започнало и все още е вероятно да възникнат „много непредвидени проблеми“.

През юли Париж и Берлин се споразумяха, че ще се опитат да изгладят различията през есента и да решат до края на годината дали да продължат FCAS с Фаза 2, където компаниите ще трябва да проектират демонстрационен самолет.

Нови хоризонти

Отварянето на проекта за нови партньори би било радикална промяна. Великобритания ръководи конкурентната програма Global Combat Air чрез BAE Systems, което ѝ дава силна индустриална база в стелт дизайна и системната интеграция. Не е ясно как би било възможно BAE да работи по два конкуриращи се проекта без конфликт на интереси.

Швеция вече не е част от GCAP и би могла да допринесе за FCAS чрез Saab, която произвежда изтребителя Gripen и има дългогодишен опит в авиониката, сензорите и леките корпуси на самолетите. Шведският министър на отбраната Пол Йонсон ще посети Берлин следващата седмица.

Дискусиите подчертават нарастващия гняв в Германия относно индустриалната безизходица между Dassault, която отговаря за френската част от самолета, и Airbus Defence & Space относно лидерството, споделянето на технологии и разделянето на производствената работа. Индустриалният партньор на Испания е Indra.

FCAS не е просто самолет, а е замислен като „система от системи“ – система за оръжия от следващо поколение (NGWS), която комбинира изтребител от следващо поколение (NGF), дронове и връзка с онлайн облака.

Тристранна среща между министрите на отбраната от Испания, Германия и Франция е насрочена за октомври. Въпреки настоящата политическа криза във Франция, редовно се провеждат технически срещи между представители на индустрията, правителствени служители и агенции за обществени поръчки, за да се обмислят варианти, които да бъдат представени на министрите.

Разделяне на работата

Един от основните въпроси е как да се раздели работата, която първоначално се планираше да се разпредели поравно между Франция, Германия и Испания. През лятото германската медия за отбрана Hartpunkt съобщи, че Dassault настоява за 80% дял от работата по NGWS, което предизвика гняв в Берлин.

На пресконференция в сряда говорителят на германския канцлер Фридрих Мерц, Стефан Корнелиус, коментира, че Берлин и Париж все още съгласуват позициите си, но подчерта, че искането на Берлин е ясно. „Разпределението на тежестите и работата по този проект за въоръжаване трябва да се извършва в съответствие с договора“, добавя той, като подчертава, че „няма разногласия“ между Берлин и Мадрид.

Испанското правителство не е отговорило веднага на искане за коментар. Мерц посети Мадрид, където се срещна с испанския премиер Педро Санчес и двамата обсъдиха FCAS.

„Споделяме оценката, че настоящата ситуация е незадоволителна. Не напредваме с този проект. И двамата разговаряме с френското правителство и искаме решение възможно най-скоро“, коментира Мерц при посещението.

Френски представители отричат Dassault Aviation да иска 80% от работата по NGWS. Френската компания обаче подчертава, че търси повече правомощия за вземане на решения, по-специално по отношение на NGWS, за да избегне консултации с Airbus и Indra на всяка стъпка от разработването на самолета. Тя твърди, че настоящият работен процес вероятно ще причини забавяния.

Една от възможностите е да се запази разделението на работата – по около 33% за всяка страна. Същевременно, трябва да се промени управлението, за да се позволи по-бързо вземане на решения.

Въпреки че в Берлин не е взето официално решение за прилагане на План Б, германски представители подчертават необходимостта от спешност. В отговор на искането на Politico за коментар германското министерство на отбраната отказва да разкрие каквито и да било нови развития по проекта.

Германският дебат се случва във време на политически катаклизми в Париж. Правителството на бившия премиер Франсоа Байру се разпадна след вот на недоверие този месец. Това проправи пътя за Себастиан Льокорню, министърът на въоръжените сили в кабинета на Байру, да стане министър-председател. Той е участвал пряко в преговорите по FCAS и е възприеман в Берлин като единствената фигура с правомощия да доведе Dassault на масата за преговори.

Германските власти следят отблизо как Льокорню се позиционира. Ако използва новото си влияние, за да настоява за компромис с Airbus, FCAS все още може да премине към следващата си фаза. Ако обаче подкрепи твърдата линия на Dassault за разделяне на работата и ръководството, резервните варианти на Берлин с Великобритания и Швеция или дори самостоятелна програма биха могли да наберат скорост.