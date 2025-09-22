Путин иска удължаване на договора със САЩ за ограничаване на ядрените оръжия

Руският президент Владимир Путин заяви, че е готов да удължи с година последния договор между Вашингтон и Москва, който ограничава броя на ядрените оръжия, които всяка от страните притежава, стига американският държавен глава Доналд Тръмп да направи същото, предава Ройтерс.

Последният договор за намаляване на стратегическите оръжия, или Нов СТАРТ (New START), който ограничава броя на стратегическите ядрени бойни глави, които Съединените щати и Русия могат да разположат, както и разполагането на наземни и подводни ракети и бомбардировачи за тяхното доставяне, трябва да изтече на 5 февруари 2026 г.

Малко повече от четири месеца преди изтичането му различията относно войната в Украйна означават, че Русия и САЩ не са започнали преговори за подновяване или преразглеждане на договора, макар че Тръмп говори за желанието си да сключи ново споразумение за контрол върху ядрените оръжия.

На заседание на Съвета за сигурност на Русия Путин заяви, че е готов да удължи споразумението с една година в интерес на глобалното неразпространение на ядрени оръжия и да помогне за стимулиране на диалога с Вашингтон, ако Тръмп е готов да направи същото.

„Русия е готова да продължи да се придържа към основните числени ограничения по New START в продължение на една година след 5 февруари 2026 г.“, коментира руският президент. „Впоследствие, въз основа на анализ на ситуацията, ще вземем решение дали да запазим тези доброволно наложени от самите нас ограничения“.

„Вярваме, че тази мярка ще бъде работеща, само ако САЩ действат по подобен начин и не предприемат стъпки, които подкопават или нарушават настоящия баланс на възможностите за възпиране“, допълва той.