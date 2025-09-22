IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Путин иска удължаване на договора със САЩ за ограничаване на ядрените оръжия

Предложението на руския президент е за удължаване на срока с една година

16:50 | 22.09.25 г. 1
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Руският президент Владимир Путин заяви, че е готов да удължи с година последния договор между Вашингтон и Москва, който ограничава броя на ядрените оръжия, които всяка от страните притежава, стига американският държавен глава Доналд Тръмп да направи същото, предава Ройтерс.

Последният договор за намаляване на стратегическите оръжия, или Нов СТАРТ (New START), който ограничава броя на стратегическите ядрени бойни глави, които Съединените щати и Русия могат да разположат, както и разполагането на наземни и подводни ракети и бомбардировачи за тяхното доставяне, трябва да изтече на 5 февруари 2026 г.

Малко повече от четири месеца преди изтичането му различията относно войната в Украйна означават, че Русия и САЩ не са започнали преговори за подновяване или преразглеждане на договора, макар че Тръмп говори за желанието си да сключи ново споразумение за контрол върху ядрените оръжия.

На заседание на Съвета за сигурност на Русия Путин заяви, че е готов да удължи споразумението с една година в интерес на глобалното неразпространение на ядрени оръжия и да помогне за стимулиране на диалога с Вашингтон, ако Тръмп е готов да направи същото.

Свързани статии

„Русия е готова да продължи да се придържа към основните числени ограничения по New START в продължение на една година след 5 февруари 2026 г.“, коментира руският президент. „Впоследствие, въз основа на анализ на ситуацията, ще вземем решение дали да запазим тези доброволно наложени от самите нас ограничения“.

„Вярваме, че тази мярка ще бъде работеща, само ако САЩ действат по подобен начин и не предприемат стъпки, които подкопават или нарушават настоящия баланс на възможностите за възпиране“, допълва той.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 16:35 | 22.09.25 г.
Владимир Путин Доналд Тръмп ядрена сделка ядрени оръжия
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Сигурност и отбрана виж още

Коментари

Добави коментар
1
rate up comment 0 rate down comment 0
гъбко
преди 17 минути
размирише ли се от външната къщичка на дворЪт (СВОйната) , от кремля започват да тропат с тенджерите и *** и да вдигат шум (ядрените страшилки) ... :))) ... класика !!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още