Украйна извърши комбинирана атака към новия щаб на руския Черноморски флот

За комбинирана атака с въздушни дронове и безпилотни лодки към Новоросийск - най-голямото руско пристанище в Черно море, съобщиха местните власти. Атакуваните цели са петролни терминали, през които Русия доставя петрол за Турция, Египет и клиенти в Азия, както и новият щаб на руския Черноморски флот.

Сателитни снимки показват, че руските военни кораби се преместиха в Новоросийск заради масираните атаки с дронове (морски и въздушни), както и с ракети по историческия щаб - Севастопол, в Крим.

Руски военни кореспонденти съобщават, че ударите са извършени с морски дронове "Магура -V5" и по-рядко използваните в последно време въздушни дронове "Бобър". След атаките за кратко от съображения за сигурност работа спря CPC - петролопроводът, през който Казахстан изнася своя петрол, както и петролната база "Шесхарис", за която обаче няма официална информация кога отново ще заработи. По данни на Bloomberg през двата терминала се изнасят по 2 млн. барела руски и казахстански петрол на ден. Казахстан потвърди, че техният терминал вече работи нормално.

Геолокализирани данни потвърждават поражения в завода за торове "ЕвроХим-Белореченск" в Краснодарския край. Местните власти съобщават и за попадения в хотел и жилищни сгради в гради, основно от паднали отломки от свалените дронове.

На 24 септември украински морски и въздушни дронове атакуваха и Туапсе (Краснодарския край), където се намира още един терминал за износ на руски петрол и голяма рафинерия на "Роснефт". Кадри в социалните мрежи показват поне един дрон, който се разбива в пристанището за товарене на петрол.

Има съобщения и за взривове край военната база в Саки (Крим) и във Феодосия вечерта на 24 септември, но няма информация за щети.

Министерството на отбраната на Русия съобщава за унищожени 36 дрона над Белгородска, Курска, Рязанска и Брянска област, Краснодарския край, както и Крим и Черно море в периода 12 - 23 часа на миналия ден.

Зеленски: Нямаме ракети за паради, но имаме далекобойни дронове

Украйна няма "големи тлъсти" ракети, които да показва на паради, но има дронове, които могат да прелетят 2000-3000 км. "Нямахме друг избор - създадохме ги, за да се защитим", заяви в своята реч пред Общото събрание на ООН украинският президент Володимир Зеленски. Той коментира още, че дроновете са евтини и ефективни и могат да бъдат оръжие, което заплашва съседните държави.

В своята реч пред ООН украинският президент критикува бездействието на международните институции. "Международното право не работи напълно, ако нямате властни приятели, които истински искат да застанат зад вас. И дори и тогава това не върши работа, ако нямате оръжия", заяви Зеленски и допълни, че в 21-ви век няма международно право и сътрудничество, а "оръжията решават кой ще оцелее".

Ден по-рано и американският президент Доналд Тръмп обвини ООН и други международни институции, че приемат декларации, от които не следват никакви действия.

Украйна очаква подкрепа с разузнавателни данни от САЩ за своя операция

Преди срещата си със Зеленски Доналд Тръмп е получил информация за ситуацията на бойното поле, слабия напредък на Русия и за готвена офанзивна операция, за която Украйна се нуждае от разузнавателни данни от САЩ, пише The Wall Street Journal. Източници на изданието отбелязват, че това, заедно с данните за проблемите в руската икономика, и "чарът на Зеленски" са станали причина за смяната на позициите на американския президент за войната в Украйна.

В брифинг след срещата си с Тръмп украинският президент съобщи, че данните на американското и на украинското разузнаване относно ситуацията на бойното поле са близки.

По време на изявление в Конкорд (Северна Каролина) вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че няма промяна в позицията на Тръмп, а изявленията му просто "следват реалностите на бойното поле". Той предупреди, че ако Русия откаже да участва в "добросъвестни преговори", това ще има много лоши последици за страната, обръщайки внимание, че САЩ са работили усилено за среща между президентите на Русия и Украйна.

"Президентът Тръмп все повече се убеждава, че тази война вреди на Русия", допълни още Ванс.

Държавният секретар Марко Рубио пък разговаря в Ню Йорк с руския външен министър Сергей Лавров. Според съобщенията на Държавния департамент Рубио е поискал прекратяване на бойните действия и преговори за край на войната в Украйна.

Появяват ли се признаци за недостиг на войници в Русия?

Освен с проблемите в икономиката, които стават все по-явни и Москва предложи вдигането на ДДС от 20% на 22%, Русия в момента показва признаци за недостиг на хора на бойното поле. От края на август ръководството на руските военни в Донецка и Сумска област, където са най-активните бойни действия, извършват прегрупиране, използвайки едни и същи части, но изпращайки ги в различни части на бойното поле, пише украинският Център за отбранителни стратегии.

Според анализаторите военното ръководство е поставило много цели - окупацията на Покровск, а от няколко дни и на Купянск, разширение на фронта към Лиман, създаване на буферна зона в Сумска и Харковска област (около Вовчанск) и други.

Превземането на Купянск е стратегическа цел, която отваря път към Словянск и Краматорск, както и създаването на буферна зона в Сумска и Харковска област.

В Покровското направление Украйна е освободила около 360 кв. км площ, съобщават украинските власти. Това е и най-горещата точка на бойното поле според данните на Въоръжените сили на Украйна за 1309-ия ден от началото на пълномащабната война.

Към 22 часа на 24 септември около Покровск са регистрирани 59 атаки, които са около половината от всички на бойното поле. Военни наблюдатели съобщават, че настъплението на руските части продължава с малки щурмови групи, които опитват да преминат през защитата и да се установят в разрушените сгради на Покровск.

Интензивни са боевете в Лиманското направление (24), както и в Торецкото (10).

Като цяло към 22 часа на миналото денонощие ВСУ съобщава за 122 бойни сблъсъка. Русия е извършила и 45 въздушни удара с 87 управляеми авиационни бомби, както и към 3500 артилерийски обстрел и атаки с 2400 fpv-дрона.

Украинските ВВС съобщават за нови вълни с дронове и обстрели с авиационни бомби по градове в Сумска и Запорожка обалст. ВСУ потвърди и за удар с две балистични ракети "Искандер-М" по учебен военен център в Черниговска област, при който има ранени и загинали войници. Институтът за изучаване на войната (ISW) оценява, че ударът е резултат от увеличените възможности на Русия да извършва разузнавателни действия в украинския тил.